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16:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые: ожирение и истощение в равной мере сокращают жизнь

Ожирение или недостаток массы тела может привести к сокращению жизни на четыре года, говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

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Источник: BBC News Русская служба

Это одно из самых подробных исследований, посвященных проблеме влияния избытка или недостатка массы тела на продолжительность жизни. Исследование проводилось на основе данных почти 2 млн пациентов в Британии.

Согласно его результатам, люди старше 40 лет, индекс массы тела которых находится ближе к верхней границе нормы, в наименьшей степени подвержены риску заболеть смертельным недугом.

Те пациенты, индекс массы тела которых был ближе к нижней границе нормы, были чуть более подвержены риску различных серьезных заболеваний. Однако и те, и другие, чей индекс массы тела не выходил за рамки нормы, демонстрировали заметно меньшую склонность к различным заболеваниям и более высокий иммунитет.

Что такое индекс массы тела?

Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Показатель индекса массы тела был разработан в 1869 году бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле. ИМТ рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.

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«Здоровым значением» индекса массы тела считаются цифры от 18,5 до 25. Интерпретация показателей ИМТ, рекомендованная ВОЗ, не учитывает пол и возраст человека, однако известно, что ИМТ у мужчин выше, чем у женщин. Кроме того, индекс массы тела, как правило, у людей среднего возраста выше, чем у молодых и пожилых.

Многие врачи считают, что расчет ИМТ помогает с высокой степенью точности определить, есть ли у человека ожирение или дефицит массы тела.

Согласно данным исследователей, продолжительность жизни мужчин и женщин, страдающих ожирением, короче продолжительности жизни тех, у кого показатель ИМТ в норме, в среднем на 4,2 года у мужчин и 3,5 года у женщин.

Продолжительность жизни тех, у кого наблюдается дефицит массы тела, оказывается короче на 4,3 года у мужчин и на 4,5 года у женщин, по сравнению с теми, у кого ИМТ в рамках нормы.

Увеличение или значительное снижение ИМТ положительно коррелирует с увеличением вероятности появления многих заболеваний, являющихся основными причинами смертей — рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других. Также значение ИМТ выше или ниже нормы говорит о повышенном риске простудных заболеваний.

По словам автора исследования Кришнан Бхаскаран, риск смертельных болезней возрастет как в случае, если значение ИМТ выше нормы, так и когда ИМТ ниже нормы.

Что такое норма

«Когда значение индекса массы тела ниже 21, мы наблюдаем больше смертей от различных заболеваний — по сравнению со случаями, когда ИМТ в норме. Однако это может говорить и о том, что ИМТ ниже нормы является симптомом серьезных проблем со здоровьем», — говорит Бхаскаран.

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«Чем больше разница между ИМТ конкретного человека и нормой, тем больше связь между риском смерти и ожирением или дефицитом массы тела», — говорит она.

По словам исследователя, даже небольшая разница в весе оказывает заметное влияние на здоровье. Это удалось понять благодаря масштабу исследования и большой выборке, подчеркивает Кришнан Бхаскаран.

Многие эксперты ранее высказывали сомнения относительно того, можно ли рассматривать ИМТ как достаточно точный показатель состояния здоровья.

Однако Катарина Кос, ведущий лектор Эксетерского университета, читающая курс о диабете и ожирении, считает, что за редким исключением ИМТ является точным показателем состояния здоровья:

Для большинства людей ИМТ — верный показатель.

Как подчеркивает Катарина Кос, в исследовании нет никаких громких открытий, однако оно говорит об одном важном обстоятельстве: даже незначительное снижение веса заметно улучшит состояние здоровья человека, страдающего ожирением.

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Ожирение может быть незаметным

«Мы уже знаем, как положительно сказывается на здоровье диабетика низкокалорийная диета и снижение веса», — говорит она.

В публикации также говорится, что лишние килограммы не так опасны для пожилых людей, как для молодых, поскольку в старости эти килограммы можно назвать «защитными».

Вот с этим утверждением Катарина Кос, которая изучала влияние массы тела на здоровье 60−69-летних пациентов, уже не согласна. По ее мнению, тут могла закрасться ошибка в интерпретации статистических данных. По словам Кос, снижение массы тела у некоторых пожилых людей связано с вредными привычками — в первую очередь, с курением, которое и провоцирует повышенный риск заболеваний и является причиной сокращения продолжительности жизни.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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