Ученые нашли самое маленькое животное с мозгом

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Доктор Детлеф Арендт из Европейской лаборатории молекулярной биологии, расположенной в немецком городе Гейдельберг, поделился новым открытием. Ученый и его коллеги обнаружили самое маленького животное, которое обладает мозгом — это нереиды — морские родственники земляного червя.

У этого крошечного существа есть нейроны, очень похожие на те, которые находятся в человеческом мозге. Команда доктора Арендта использовала специальный флуоресцентный краситель, чтобы увидеть активность клеток головного мозга у червя.

Нейробиологи надеются, что, изучая это миниатюрное существо, они смогут лучше изучить болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие неврологические расстройства.

Понимая, как эти болезни разрушают человеческую мозговую ткань, исследователи надеются выяснить, как можно бороться с этими заболеваниями.