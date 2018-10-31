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16:12 (мск), источник: Mail Новости

Ученые нашли самое маленькое животное с мозгом

Эта находка способна помочь в лечение неврологических расстройств.

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Источник: Reuters

Доктор Детлеф Арендт из Европейской лаборатории молекулярной биологии, расположенной в немецком городе Гейдельберг, поделился новым открытием. Ученый и его коллеги обнаружили самое маленького животное, которое обладает мозгом — это нереиды — морские родственники земляного червя.

У этого крошечного существа есть нейроны, очень похожие на те, которые находятся в человеческом мозге. Команда доктора Арендта использовала специальный флуоресцентный краситель, чтобы увидеть активность клеток головного мозга у червя.

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Нейробиологи надеются, что, изучая это миниатюрное существо, они смогут лучше изучить болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие неврологические расстройства.

Понимая, как эти болезни разрушают человеческую мозговую ткань, исследователи надеются выяснить, как можно бороться с этими заболеваниями.

Ученые отмечают, что морские животные (в том числе и нереиды) формируют свой мозг очень рано: им важно начать взаимодействовать с окружающей средой как можно скорее. Это одна из причин, почему морские черви идеально подходят для такого рода изучения и экспериментов.

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