Ученые нашли самое маленькое животное с мозгом
Эта находка способна помочь в лечение неврологических расстройств.
Эта находка способна помочь в лечение неврологических расстройств.
Доктор Детлеф Арендт из Европейской лаборатории молекулярной биологии, расположенной в немецком городе Гейдельберг, поделился новым открытием. Ученый и его коллеги обнаружили самое маленького животное, которое обладает мозгом — это нереиды — морские родственники земляного червя.
У этого крошечного существа есть нейроны, очень похожие на те, которые находятся в человеческом мозге. Команда доктора Арендта использовала специальный флуоресцентный краситель, чтобы увидеть активность клеток головного мозга у червя.
Понимая, как эти болезни разрушают человеческую мозговую ткань, исследователи надеются выяснить, как можно бороться с этими заболеваниями.
Ученые отмечают, что морские животные (в том числе и нереиды) формируют свой мозг очень рано: им важно начать взаимодействовать с окружающей средой как можно скорее. Это одна из причин, почему морские черви идеально подходят для такого рода изучения и экспериментов.