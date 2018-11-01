Как выглядят подземные бункеры по всему миру? Фотографии

Война в Донбассе актуализировала вопрос о том, куда бежать при воздушной тревоге | Источник: GETTY IMAGES

Пусть слова президента России Владимира Путина о том, что все россияне после апокалипсиса попадут в рай, звучат как мрачная шутка, не стоит забывать, что ее автор — главнокомандующий войск страны с крупнейшим арсеналом ядерных боеголовок на планете.

Вопрос строительства бомбоубежищ под своим домом казался совсем не праздным в годы «холодной войн». Потом уровень интереса к проблеме спал, однако с ростом международной напряженности снова начал расти.

Вот как к концу света готовится государство, бизнесмены и энтузиасты-одиночки из разных стран.

Украина

Вопрос о готовности бомбоубежищ стал очень актуален для жителей Донбасса после начала гражданской войны на востоке Украины. Так, жители Донецка переехали в подземные укрытия, после того как снаряды разрушили их дома на поверхности (февраль 2017 года).

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Британия

Под небольшим переулком на юге Лондона раньше располагалось обширное бомбоубежище. Теперь это подземная городская ферма, которая снабжает органической едой местные магазины.

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Бункер на случай ядерного удара в Баллимине (городок в Северной Ирландии) был открыт в самом конце холодной войны — в 1990 году.

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Убежище вмещает 235 человек. В бункере есть кухня, общая спальня и помещения для обеззараживания. В настоящее время бункер выставлен на продажу за 575 тысяч фунтов стерлингов (48 млн рублей).

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Израиль

Бомбоубежища в этой стране являются не пережитками прошлого, а жизненной необходимостью в условиях непрекращающихся конфликтов с соседними странами.

Бомбоубежище в южном городе Сдерот | Источник: GETTY IMAGES

Жители Беэр-Шевы спасаются от ракетного удара палестинских боевиков по близлежащим домам | Источник: GETTY IMAGES

Бомбоубежище в городе Нетивот | Источник: GETTY IMAGES

США

Строительство укрытий на случай ядерной, химической или бомбовой угрозы — это бизнес. Снаружи эти комплексы могут выглядеть невзрачными и мало похожи на жилье.

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Изнутри эта труба, закопанная в городе Монтебелло, Калифорния, выглядит намного уютнее. В подобных сооружениях есть кровати, кухни, туалеты со сливом и даже камины. В зависимости от предпочтений заказчика пристанище последней надежды может обойтись в сумму около 75 тысяч долларов (4,9 млн рублей) или дороже.

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Канада

При достаточном упорстве можно построить себе бункер с нуля своими руками — как канадец Брюс Бич (на фотографии ниже) из провинции Онтарио.

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Он строит бункер «Второй ковчег» последние полвека. При постройке были использованы 42 школьных автобуса. Убежище состоит из более чем 50 комнат общей площадью более 900 квадратных метров.

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Китай

Для выживания после землетрясений или цунами фермер Лю Циюань из провинции Хэбэй построил семь шарообразных защитных капсул, которые могут удерживаться на плаву на поверхности воды. Вот как выглядит снаружи одна из них.

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А вот Лю вместе с дочерью демонстрирует интерьер капсулы. Изобретатель называет свое детище «Ноевым ковчегом».

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Жители китайского города Чэнду любят охладиться в местном бомбоубежище жаркими летними днями.

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Южная Корея

В 2010 году северокорейская артиллерия открыла огонь по южнокорейскому острову Ёнпхёндо, в результате погибли двое военных и двое гражданских лиц. На фотографии ниже — бомбоубежище, обустроенное в одной из школ на острове.

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Россия

В стране осталось довольно много сооружений для защиты от угроз с воздуха. Какие-то из них пустуют, какие-то заброшены, какие-то проданы частным владельцам, превращены в музеи и развлекательные комплексы.

Источник: РИА "Новости"

Крым

Внутри действующего ядерного бункера в главном портовом городе Крыма работает музей «Подземный Севастополь».

Источник: GETTY IMAGES

Источник: GETTY IMAGES

Швейцария

Так выглядят бункеры гражданской обороны в коммуне Бернек..

Источник: Reuters

Источник: Reuters