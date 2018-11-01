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12:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как выглядят подземные бункеры по всему миру? Фотографии

В напряженной международной обстановке мировые лидеры нередко упоминают возможность атомной войны.

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Война в Донбассе актуализировала вопрос о том, куда бежать при воздушной тревоге | Источник: GETTY IMAGES

Пусть слова президента России Владимира Путина о том, что все россияне после апокалипсиса попадут в рай, звучат как мрачная шутка, не стоит забывать, что ее автор — главнокомандующий войск страны с крупнейшим арсеналом ядерных боеголовок на планете.

Вопрос строительства бомбоубежищ под своим домом казался совсем не праздным в годы «холодной войн». Потом уровень интереса к проблеме спал, однако с ростом международной напряженности снова начал расти.

Вот как к концу света готовится государство, бизнесмены и энтузиасты-одиночки из разных стран.

Украина

Вопрос о готовности бомбоубежищ стал очень актуален для жителей Донбасса после начала гражданской войны на востоке Украины. Так, жители Донецка переехали в подземные укрытия, после того как снаряды разрушили их дома на поверхности (февраль 2017 года).

Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES

Британия

Под небольшим переулком на юге Лондона раньше располагалось обширное бомбоубежище. Теперь это подземная городская ферма, которая снабжает органической едой местные магазины.

Источник: GETTY IMAGES

Бункер на случай ядерного удара в Баллимине (городок в Северной Ирландии) был открыт в самом конце холодной войны — в 1990 году.

Источник: GETTY IMAGES

Убежище вмещает 235 человек. В бункере есть кухня, общая спальня и помещения для обеззараживания. В настоящее время бункер выставлен на продажу за 575 тысяч фунтов стерлингов (48 млн рублей).

Источник: GETTY IMAGES

Израиль

Бомбоубежища в этой стране являются не пережитками прошлого, а жизненной необходимостью в условиях непрекращающихся конфликтов с соседними странами.

Бомбоубежище в южном городе Сдерот | Источник: GETTY IMAGES
Жители Беэр-Шевы спасаются от ракетного удара палестинских боевиков по близлежащим домам | Источник: GETTY IMAGES
Бомбоубежище в городе Нетивот | Источник: GETTY IMAGES

США

Строительство укрытий на случай ядерной, химической или бомбовой угрозы — это бизнес. Снаружи эти комплексы могут выглядеть невзрачными и мало похожи на жилье.

Источник: GETTY IMAGES

Изнутри эта труба, закопанная в городе Монтебелло, Калифорния, выглядит намного уютнее. В подобных сооружениях есть кровати, кухни, туалеты со сливом и даже камины. В зависимости от предпочтений заказчика пристанище последней надежды может обойтись в сумму около 75 тысяч долларов (4,9 млн рублей) или дороже.

Источник: GETTY IMAGES

Канада

При достаточном упорстве можно построить себе бункер с нуля своими руками — как канадец Брюс Бич (на фотографии ниже) из провинции Онтарио.

Источник: GETTY IMAGES

Он строит бункер «Второй ковчег» последние полвека. При постройке были использованы 42 школьных автобуса. Убежище состоит из более чем 50 комнат общей площадью более 900 квадратных метров.

Источник: GETTY IMAGES

Китай

Для выживания после землетрясений или цунами фермер Лю Циюань из провинции Хэбэй построил семь шарообразных защитных капсул, которые могут удерживаться на плаву на поверхности воды. Вот как выглядит снаружи одна из них.

Источник: GETTY IMAGES

А вот Лю вместе с дочерью демонстрирует интерьер капсулы. Изобретатель называет свое детище «Ноевым ковчегом».

Источник: GETTY IMAGES

Жители китайского города Чэнду любят охладиться в местном бомбоубежище жаркими летними днями.

Источник: GETTY IMAGES

Южная Корея

В 2010 году северокорейская артиллерия открыла огонь по южнокорейскому острову Ёнпхёндо, в результате погибли двое военных и двое гражданских лиц. На фотографии ниже — бомбоубежище, обустроенное в одной из школ на острове.

Источник: GETTY IMAGES

Россия

В стране осталось довольно много сооружений для защиты от угроз с воздуха. Какие-то из них пустуют, какие-то заброшены, какие-то проданы частным владельцам, превращены в музеи и развлекательные комплексы.

Источник: РИА "Новости"

Крым

Внутри действующего ядерного бункера в главном портовом городе Крыма работает музей «Подземный Севастополь».

Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES

Швейцария

Так выглядят бункеры гражданской обороны в коммуне Бернек..

Источник: Reuters
Источник: Reuters
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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