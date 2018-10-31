Forbes назвал самых высокооплачиваемых «мертвецов шоу-бизнеса»

Источник: РИА Новости

Лидером списка с большим отрывом стал Майкл Джексон с годовым «доходом» в 400 миллионов долларов.

«Смерть не стала преградой для коммерческого успеха», — отмечает издание.

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Второе место занял Элвис Пресли. Несмотря на популярность альбомов музыканта, наибольший доход после его смерти приносит поместье Грейсланд, ставшее туристическим местом. Так, за год Пресли «заработал» 40 миллионов долларов.

Третья позиция принадлежит американскому гольфисту Арнольду Палмеру — ставшее брендом имя спортсмена ежегодно приносит по 35 миллионов долларов.

Пятерку списка замыкают художник-карикатурист Чарльз Шульц с «доходом» в 34 миллиона долларов и Боб Марли, «собирающий» по 23 миллиона долларов.