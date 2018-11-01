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18:59 (мск), источник: RTVi

Все тайное становится явным: за что убили самого известного мафиози Америки?

Главы американской мафии Джеймса Балджера больше нет в живых. Тело 89-летнего гангстера по кличке Уайти нашли в тюремной камере «Хазлтона», куда за день до этого он был переведен в целях его же безопасности. В 2015 году о главе бостонской мафии узнал весь мир: его историю рассказали в фильме «Черная месса». О том, кем же был Джеймс Балджер — в материале Дмитрия Новикова.

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Источник: US Federal Bureau of Prisons

Бостонского мафиози арестовали семь лет назад. За создание преступного сообщества, причастность к 11-ти убийствам и другие преступления Балджера приговорили к двум пожизненным срокам. В тюрьме «Хазлтон» надзор за такими заключенными ведется на повышенном уровне, но убийство одного из известнейших мафиози страны кому-то все же удалось организовать.

Джеймс «Уайти» Балджер, 2011 год | Источник: US Department of Justice

Его били куском железа и кололи заточками. Как эти вещи оказались в руках сокамерников Балджера (один из них был членом его же мафиозного клана) — предмет отдельного разбирательства. Но рано или поздно это, похоже, должно было произойти.

Джеймс Балджер, как выяснилось во время судебного процесса в 2013 году, долгие годы был тайным информатором полицейских.

А таких в мафиозных кланах уничтожают, невзирая на многолетние заслуги.

Об истории его жизни не только писали статьи и книги, но и снимали кино. Беспринципный и безжалостный гангстер, в исполнении Джонни Деппа в фильме Скотта Купера «Черная месса», водит за нос и полицию, на которую тайно работает, и агентов ФБР, пытающихся его задержать.

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В 16 лет Балджер начинал с угонов автомобилей в Бостоне, затем — вместе с другими подростками грабил банки. Будучи от природы умным и расчетливым, он быстро смог построить криминальный бизнес. Его мафиозный клан занимался вымогательством, содержанием подпольных казино и торговал наркотиками. Уайти не скрывал, в «Черной мессе» он узнавал себя.

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Информатором ФБР Балджер стал в 1975 году, после чего, в сущности, приобрел своего рода иммунитет: на протяжении нескольких десятилетий многие преступления ему сходили с рук.

В кино, как и в реальной жизни, у Балджера был брат — успешный политик в стане Демократической партии. Уильям Балджер после того, как в ходе судебного процесса стало известно, что его брат связан с мафией, публично заявил, что не знал о преступной жизни брата, но из-за любви к нему он все равно не смог бы сообщить полиции о его противозаконных действиях.

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Сходство с Джеймсом Балджером находят и в другом фильме — в оскароносном детективе Мартина Скорсезе «Отступники». Черты характера Уайти читаются у Джека Николсона, сыгравшего мафиози. По сценарию, он глава ирландской преступной диаспоры в Бостоне. Реальный Балджер действительно был американцем с ирландскими корнями. И в фильме, и в жизни он был черствым и безжалостным, и таким же сдержанным, как это показывал Николсон.

О жестокости Джеймса Балджера ходит много историй: например, однажды он собственноручно задушил двух женщин и несколько часов пытал мужчину, после чего расстрелял его в лицо из автомата. В 1995-м, когда узнал от агента ФБР, что ему готовятся предъявить обвинения, Балджер подался в бега. Его арестовали в 2011 году в калифорнийском городе Санта-Моника, где он скрывался со своей возлюбленной Катериной Грейг.

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Уже спустя два года Балджера признали виновным в убийствах 11 человек. Все эти убийства он совершил больше 30-ти лет назад. А теперь сам стал жертвой жестокой расправы.

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