Подставной балл

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 2009 года, когда в России произошел первый громкий скандал, связанный с подставными лицами на ЕГЭ, было зафиксировано несколько случаев выявления нарушителей, пытавшихся написать ЕГЭ за других людей. «Ъ» удалось связаться с двумя студентами, один из которых летом 2018 года поехал из Москвы в Ингушетию, чтобы сдать экзамены по поддельному паспорту, а второй, живя в Чеченской Республике, в 2017 году написал ЕГЭ за знакомого выпускника по его документам. Министерства образования республик, как и Рособрнадзор, отрицают массовость подложных сдач. Но хотя в последние несколько лет процедуру ЕГЭ стараются соблюдать предельно строго, выпускники постоянно придумывают новые схемы обмана, а государственным органам, отвечающим за проведение экзамена, в ответ приходится даже прибегать к Уголовному кодексу.

«Даже показали город»

Кирилл (имя изменено по просьбе источника.— «Ъ») — студент третьего курса крупного московского университета. Летом 2018 года он поехал из Москвы в Ингушетию, чтобы по поддельному паспорту сдать ЕГЭ за выпускника.

За два экзамена — по истории и профильной математике — он получил 50 тыс. руб.

Читайте также Вузы разделят на три разряда

Поехать ему предложил однокурсник, переехавший в Москву из Ингушетии.

По словам Кирилла, сначала выпускник из состоятельной по меркам Ингушетии семьи (50 тыс. руб. для Ингушетии — немаленькие деньги: по данным «РИА Рейтинг», 100 тыс. руб. в месяц зарабатывает менее 1% работающих граждан) обратился к знакомым из республики, дети которых уже учатся в московских вузах. Один из них согласился найти среди одногруппников студента с хорошей успеваемостью, который готов за деньги сдать ЕГЭ за выпускника. Вскоре он обратился к Кириллу.

Кирилл согласился, «так как нуждался в деньгах» и «не увидел в этом ничего такого».

Когда корреспондент «Ъ» общался с ним впервые, в начале августа 2018 года, Кирилл намеревался подробно рассказать о том, как добирался до пункта назначения, и даже прислать билеты, но потом отказался. По его словам, он «узнал про дело “Нового величия” и другие». Сам он не уточнил, как именно дело «Нового величия» повлияло на его решение. При этом Кирилл рассказал, что «согласился практически сразу». Ему неизвестно, обращались ли к кому-то, кроме него. «Даже если обращались и кто-то отказал, жаловаться бы этот человек не пошел», — заметил Кирилл. В том числе и потому, что «все происходит в устной форме, без доказательств и переписок».

Кириллу купили билеты в административный центр одного из районов Ингушетии. Он приехал туда по своему паспорту за день до первого экзамена, и ему «даже показали город». Затем поселили в квартиру, где он жил один, и выдали поддельный паспорт на имя выпускника, за которого нужно было написать ЕГЭ, но с фотографией самого Кирилла. В день первого экзамена его отвезли к школе, высадив недалеко от входа.

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ. ППЭ (пункт проведения экзамена), как правило, организуется в специально выбранной школе, где ЕГЭ пишут ученики сразу нескольких учебных заведений. Паспорта участников проверяются при входе в ППЭ, потом еще раз при входе в аудиторию. Один из организаторов в аудитории проверяет, правильно ли выпускник внес паспортные данные в бланк регистрации. Если на любом из этих трех этапов контроля возникнут сомнения в личности участника, организаторы обращаются к сопровождающему группу учителю, чтобы тот подтвердил, что сдавать экзамен пришел действительно ученик его школы, или могут задать участнику уточняющие вопросы.

Если сомнения развеять не удалось, участник может быть взят на особый контроль: эксперты сличат видеозаписи разных экзаменов, которые сдавал этот человек, или проведут почерковедческую экспертизу.

В случае выявления факта подлога результат этого участника будет аннулирован. По словам представителей Рособрнадзора, непосредственно звонить в родную школу выпускника, чтобы что-то уточнить, «никто не будет из-за суматохи и большого потока выпускников». Из опрошенных «Ъ» десяти учителей, участвующих в проведении ЕГЭ в трех регионах, ни одному не приходилось задавать дополнительные вопросы или вызывать учителя из школы выпускника. При этом все они отмечают, что ученики не всегда приходят в ППЭ централизованно и понять, из какой школы какой ученик, очень тяжело.

В ППЭ, по словам Кирилла, «строго проверяли паспорта, так как, видимо, знакомы с проблемой поддельных документов на экзаменах». Но отличить его поддельный паспорт от настоящего не смогли и без проблем пропустили в аудиторию. Как говорит Кирилл, ему «помогло» то, что он «писал экзамен за выпускника с именем и фамилией, которые встречаются и в Ингушетии, и в Москве», в ином случае «вопросов к человеку с ингушским именем, но нехарактерной для республики внешностью могло бы быть гораздо больше». Уже после прохождения контроля одна из учительниц спросила у него, из какой он школы, но после уверенного ответа больше вопросов ему никто не задавал.

1 июня Кирилл успешно сдал ЕГЭ по профильной математике, и его сразу увезли в съемную квартиру. А 4 июня, после написания экзамена по истории, он закурил перед школой, хотя его предупреждали, что в нынешнем году Рамадан приходится на период с 16 мая по 14 июня, многие в Ингушетии его соблюдают и человек с сигаретой может привлечь к себе лишнее внимание.

По словам Кирилла, «перенервничав из-за экзамена», он забыл о предупреждении — и «на улице прохожие и другие выпускники начали показывать (на него.— “Ъ”) пальцем и шептаться». Тогда он быстро потушил сигарету и отошел от школы к месту, где его ждала машина, чтобы отвезти на квартиру.

Читайте также Проверку ЕГЭ планируют полностью доверить компьютеру

Сдав экзамен по истории, Кирилл улетел обратно в Москву. Его поддельный паспорт остался в республике.

В октябре корреспондент «Ъ» опросил нескольких жителей Ингушетии, известны ли им случаи сдачи ЕГЭ по поддельным паспортам. Все они заявили, что не слышали о написании экзамена за других людей, уточнив, что в этом году ЕГЭ «очень жестко проводили ростовские учителя». При этом трое собеседников «Ъ» независимо друг от друга рассказали, что «купить» ЕГЭ в республике стоит 800 тыс. руб.— за такую сумму, по их словам, могут «дать бумажку с ответами на твой вариант теста».

«Можно все»

В 2017 году на форуме одной популярной онлайн-игры появилось сообщение, автор которого спрашивал, как можно быстро подготовиться к ЕГЭ. По его словам, он должен был сдать ЕГЭ за своего знакомого. На сообщения других пользователей о возможных рисках отвечал, что «в его республике можно все». Осенью 2018 года он согласился связаться с «Ъ» и рассказал, что родился в Дагестане, затем жил в Чеченской Республике, где и писал за знакомого экзамены по физике и по русскому языку, «так как у него были с ним большие проблемы» (скриншоты переписки имеются в распоряжении «Ъ»).

По словам собеседника, «все проходило максимально просто»: он «взял паспорт (чужой.— “Ъ”) и прошел без проблем», сделав все «абсолютно бесплатно».

На вопрос, знал ли он, что в случае обнаружения обмана ему грозит ответственность за использование чужого паспорта вплоть до уголовной, источник отвечает, что «год назад об этом не думал» и считал, что «если поймают на проходной, то ничего страшного не случится — просто прогонят». По его словам, сам он про написание ЕГЭ за другого человека в республике слышал «только от одного человека», однако предполагает, что «наверняка таких случаев больше». При этом он отмечает, что последние несколько лет ЕГЭ «проходит достаточно строго».

Читайте также Московский школьник с 400 баллами за ЕГЭ поступил в МГУ

В Министерстве образования Чеченской Республики «Ъ» сообщили, что за последние несколько лет «не выявлены случаи обмана во время проведения единого государственного экзамена» и, «соответственно, нет статистических данных о подобных случаях». В ведомстве отметили, что в 2018 году было выявлено семь подлогов при сдаче ЕГЭ, но при этом не выявлено случаев, когда за выпускников сдавали экзамены другие лица. Зачем в таком случае участники экзаменов писали их по поддельным документам, в министерстве не уточнили.

В Министерстве образования Республики Ингушетия ответить на запрос «Ъ» к моменту выхода материала не смогли.

В российской судебной практике уже есть несколько случаев, когда нарушители, пытавшиеся написать ЕГЭ за других людей, получали за это условные сроки и штрафы.

Первый громкий скандал, связанный с подставными лицами на ЕГЭ, произошел в 2009 году в Ростовской области.

Тогда на экзамен пришла группа сотрудников отдела борьбы с экономическими преступлениями и, проверив у сдававших выпускников паспорта и пропуск на ЕГЭ, выяснила, что за троих выпускников экзамен сдавали учителя математики, а еще за пятерых — девятиклассники. Вместо паспортов у нескольких сдававших были их копии, что само по себе является грубым нарушением.

В 2011 году в ППЭ на северо-востоке Москвы вместо нескольких школьников пришли студенты. Будучи доставленными в ОВД, они утверждали, что согласились написать экзамен бесплатно, и помогавших им устроить аферу назвать категорически отказались. Тогда студенты и организаторы экзамена получили административные наказания.



В августе 2016 года Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор студенту, пришедшему сдавать единый госэкзамен по математике с поддельным паспортом. Его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов) и приговорили к десяти месяцам ограничения свободы.

Конец туристического сезона

Найти подтверждения массовости сдачи экзамена подставными лицами «Ъ» не удалось. В Рособрнадзоре также отрицают массовость написания ЕГЭ по поддельным паспортам. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства, там знают о случаях, когда ЕГЭ по паспортам участников экзаменов сдавали иные лица, однако «подобные нарушения случаются ежегодно и носят единичный характер». По данным Рособрнадзора, во время экзаменационной кампании ЕГЭ 2018 года были аннулированы результаты около 50 участников экзаменов: были установлены факты сдачи ЕГЭ по чужому паспорту, в работе фиксировался чужой почерк. Как отмечают в ведомстве, ежегодно перепроверяются участники, «попавшие по разным признакам в группы риска»:

При этом сличается почерк, просматриваются видеозаписи не только экзамена, результаты которого вызвали подозрения, но и других экзаменов, чтобы понять, присутствовал ли на них один и тот же человек.

Читайте также ЕГЭ могут ввести для выпускников колледжей



В ведомстве также напомнили, что работа по анализу работ участников ЕГЭ текущего года продолжается, поэтому не исключены новые случаи аннулирования результатов. При выявлении нарушений государственная экзаменационная комиссия соответствующего региона аннулирует результат, а Федеральный центр тестирования вносит изменения в федеральную базу данных. Если аннулируется результат одного из обязательных предметов (русский язык или математика), то такой участник по решению суда лишается аттестата. «Если лица, сдававшие ЕГЭ по чужому паспорту, брали плату за свои услуги, это может являться основанием для возбуждения в отношении них уголовного дела», — уточнили в Рособрнадзоре. С начала текущего учебного года из-за аннулированного ЕГЭ уже были отчислены первокурсники РУДН и Московского государственного медико-стоматологического университета. Кроме того, «готовится письмо в Дагестанский государственный медицинский университет, куда поступила студентка, в экзаменационной работе которой был выявлен чужой почерк».



Чтобы уменьшить число нарушений, Рособрнадзору уже приходилось идти на ужесточение процедуры ЕГЭ.

Например, несколько лет назад популярным стал ЕГЭ-туризм: старшеклассник из большого города переезжал на последний год обучения в небольшой населенный пункт — до введения видеонаблюдения (начиная с 2014 года) в аудиториях ППЭ считалось, что там проще получить высокие баллы, так как из-за низкого уровня наблюдения можно списать.