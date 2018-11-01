Редактор британского журнала о еде уволился после шутки о веганах

Источник: BBC News Русская служба

Ситуэлл стал известен благодаря участию в британской версии программы MasterChef в качестве судьи.

Про веганов он написал, отвечая на электронное письмо журналистки Селин Нельсон, которая предложила подготовить для журнала статьи с рецептами блюд из продуктов растительного происхождения. Впоследствии Ситуэлл извинился за свои слова.

Сеть магазинов Waitrose, которая выпускает журнал, заявила: «Электронное письмо Уильяма ни в коей мере не отражает наше мнение о веганах и веганской пище».

Бывшего редактора поддержали некоторые коллеги-журналисты. Ресторанный критик Жиль Корен, пишущий для Times, сказал: «Я с большим теплом отношусь к Уильяму Ситуэллу. Это было дурацкое электронное письмо, но нельзя из-за него рушить карьеру. Веганство — не расовая принадлежность, не пол, не сексуальная ориентация, это не группа с ограниченными возможностями. Они просто сделали выбор питаться растениями».

Но некоторые журналисты поддержали решение редакции, обвинив его в непрофессиональном поведении. Лорен Коллинз из New Yorker написала в «Твиттере», что подобный ответ на предложение журналиста-фрилансера написать материал является достаточным поводом для увольнения.

После того как было объявлено об отставке Ситуэлла, он вновь принес извинения и сказал, что его шутка была неразумной. Он отметил, что один из выпусков журнала Waitrose Food был посвящен еде из овощей, и в нем не было рекламы мясных продуктов.

Он сказал в свое оправдание: «Я люблю и уважаю людей с любыми аппетитами, будь они веганы, вегетарианцы или мясоеды, и я это демонстрирую постоянно через то, что я пишу, редактирую или говорю в радиоэфире». Я искренне прошу простить меня всех, кого я этим обидел или расстроил.

Питер Осборн из Spectator отметил, что для свободного волеизъявления настал черный день и что Ситуэлла сместили с должности неугомонные тролли из «Твиттера».

В заявлении Waitrose говорится, что решение об уходе Ситуэлла — правильное и необходимое, и компания вместе с издателем John Brown Media, который выпускает журнал, выберет нового редактора:

Мы проработали с Уильямом почти 20 лет, и мы очень благодарны за его помощь в нашем бизнесе на продолжении всего этого времени.

«Очевидная шутка»

Журналистка-фрилансер Селин Нельсон, специализирующаяся на темах о еде и путешествиях, предложила написать о здоровой экологически безвредной еде, потому что популярность такой темы будет только расти.

Ситуэлл ответил 10 минут спустя, написав:

Спасибо за предложение. А как насчет серии статей об убийстве веганов — одного за другим? Как их ловить? Как их правильно допрашивать? Обличать их лицемерие? Насильно кормить их мясом?

Он также предложил заставить их есть стейки и запивать красным вином, на что Нельсон ответила: «Мне определенно интересно выяснить, почему одно упоминание о веганстве вызывает у людей такую озлобленность».

Она добавила, что выпила накануне великолепного красного вина для веганов, поэтому решила, что статья на эту тему будет людям интересна. Когда комментарии Ситуэлла стали достоянием общественности благодаря сайту BuzzFeed News, веганы возмутились и вылили свой гнев в соцсетях.

Один пользователь «Твиттера» написал, что издатель журнала погорячился.

Селин Нельсон ответила Ситуэллу в газете Independent, написав ему открытое письмо, в котором заявила, что веганы — не снежинки, а люди, которые пытаются жить по правилам морали. Она считает, что те, кто считают слова Ситуэлла шуткой, упускают главное.

Новость Французские мясники просят у правительства защиты от веганов

По ее словам, главный вопрос заключается в том, почему считается приемлемым или смешным говорить о веганах с враждой или злостью.

Нельсон написала, что не знает, за что уволили редактора, но отметила, что его ответ ее шокировал и продемонстрировал масштаб проблемы.

«Веганов часто критикуют за высокомерие, воинственность, бросание в крайность или ненужную враждебность», — написала она.

«Но эта удручающая переписка в первую очередь демонстрирует враждебное отношение, с которым, к сожалению, ежедневно сталкиваются многие веганы, просто потому что они пытаются внести позитивные изменения в свою жизнь», — добавила Нельсон.