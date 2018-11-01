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07:50 (мск), источник: РИА Новости

В Канаде сняли на видео редких белых лосей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Канаде путешественники сняли на видео двух белых лосей, возможно, лосиху и ее лосенка, которые вальяжно переходили дорогу в Онтарио.

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За несколько дней ролик собрал более трех миллионов просмотров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Какое прекрасное зрелище!», — написала автор видео Николь Леблан. Встреча произошла в 15 минутах езды от города Фолейет.

В комментариях восторженные пользователи признавались, что никогда не видели таких лосей. Даже сторонники охоты выражали надежду, что на такие прекрасных животных никто не охотится.

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