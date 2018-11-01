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09:26 (мск), источник: ТАСС

Астрономы нашли остатки «мертвой галактики», поглощенной Млечным Путем 10 млрд лет назад

Ученые обнаружили около 33 тыс. звезд в пределах нашей галактики, которые движутся не так, как другие.

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Источник: AP 2018
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Новости из космосаНе только то, что происходит на Земле, имеет значение для науки, политики и общества. О главных событиях в космической сфере за 2018 год - в этой коллекции

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Группа астрономов, производивших замеры движения звезд в нашей галактике, обнаружила следы столкновения Млечного Пути, на периферии которого расположена наша Солнечная система, с другой галактикой.

Как сообщил в среду интернет-портал Space.com, после проведения миллиарда замеров движений звезд они обнаружили примерно 33 тыс. звезд, находящихся в пределах Млечного Пути, которые движутся не так, как другие звезды нашей галактики. Кроме того, они провели наблюдения за 600 из этих звезд с помощью телескопов и получили данные, свидетельствующие о том, что эти звезды, скорее всего, появились в пределах нашей галактики в результате столкновения с другой галактикой около 10 млрд лет назад. Предположительно, эта галактика, которую ученые назвали «Гайа-Энцелад» (Gaia-Enceladus), была в пять раз меньше по размерам, чем Млечный Путь. Компьютерное моделирование космического катаклизма показало, что некоторые звезды из меньшей по размерам галактики могли оказаться во внутренних областях Млечного Пути.

В прошлом Млечный Путь поглотил много карликовых галактик, и мы только что обнаружили следы того, что в прошлом он поглотил крупную галактику. Эту работу можно сравнить с полицейским расследованием: ведь речь идет не о галактике, которую можно наблюдать сегодня, а о мертвой галактике.
Кэтрин Джонсон
Астроном нью-йоркского Колумбийского университета

Диаметр спирального Млечного Пути, в котором находится Солнечная система, оценивается в 100−200 тыс. световых лет, а звезд в нем насчитывается от 200 до 400 млрд. Как сообщил Space.com, согласно одной из гипотез, через 4 млрд лет наша галактика столкнется с галактикой Андромеда.

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