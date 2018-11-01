Астрономы нашли остатки «мертвой галактики», поглощенной Млечным Путем 10 млрд лет назад
Ученые обнаружили около 33 тыс. звезд в пределах нашей галактики, которые движутся не так, как другие.
Ученые обнаружили около 33 тыс. звезд в пределах нашей галактики, которые движутся не так, как другие.
Как сообщил в среду
В прошлом Млечный Путь поглотил много карликовых галактик, и мы только что обнаружили следы того, что в прошлом он поглотил крупную галактику. Эту работу можно сравнить с полицейским расследованием: ведь речь идет не о галактике, которую можно наблюдать сегодня, а о мертвой галактике.
Диаметр спирального Млечного Пути, в котором находится Солнечная система, оценивается в 100−200 тыс. световых лет, а звезд в нем насчитывается от 200 до 400 млрд. Как сообщил Space.com, согласно одной из гипотез, через 4 млрд лет наша галактика столкнется с галактикой Андромеда.
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