Астрономы нашли остатки «мертвой галактики», поглощенной Млечным Путем 10 млрд лет назад

Не только то, что происходит на Земле, имеет значение для науки, политики и общества. О главных событиях в космической сфере за 2018 год - в этой коллекции

Как сообщил в среду интернет-портал Space.com, после проведения миллиарда замеров движений звезд они обнаружили примерно 33 тыс. звезд, находящихся в пределах Млечного Пути, которые движутся не так, как другие звезды нашей галактики. Кроме того, они провели наблюдения за 600 из этих звезд с помощью телескопов и получили данные, свидетельствующие о том, что эти звезды, скорее всего, появились в пределах нашей галактики в результате столкновения с другой галактикой около 10 млрд лет назад. Предположительно, эта галактика, которую ученые назвали «Гайа-Энцелад» (Gaia-Enceladus), была в пять раз меньше по размерам, чем Млечный Путь. Компьютерное моделирование космического катаклизма показало, что некоторые звезды из меньшей по размерам галактики могли оказаться во внутренних областях Млечного Пути.