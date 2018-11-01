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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: удаление аппендикса защищает от болезни Паркинсона

Удаление аппендикса снижает риск развития болезни Паркинсона, выяснили американские ученые. По их мнению, аппендикс может служить источником белка альфа-синуклеина, который связан с гибелью нейронов. Впрочем, торопиться с операцией по его удалению они не советуют — любое хирургическое вмешательство несет риски для здоровья пациента.

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Источник: AFP 2018

Люди с удаленным аппендиксом страдают от болезни Паркинсона реже, выяснили ученые из Исследовательского института Ван Андела в США. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Болезнь Паркинсона — хроническое заболевание нервной системы, характерное для пожилых людей. Оно связано с постепенной гибелью двигательных нервных клеток, вырабатывающих медиатор дофамин. Из-за этого нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что проявляется характерным тремором, общей скованностью и нарушением позы и движений. На поздних стадиях болезни развивается так называемая постуральная неустойчивость. Человеку трудно начать двигаться, а потом очень трудно остановиться. Больной постепенно теряет контроль над своим телом, ему становится сложно удерживать равновесие. В конечном итоге он оказывается прикован к постели.

От болезни Паркинсона рискует пострадать каждый сотый человек старше 60 лет.

Лечения у заболевания нет — можно лишь облегчить симптомы. Во всем мире от болезни Паркинсона страдают около 4 миллионов человек.

Изучив медицинские данные 1,6 млн человек, исследователи установили, что после удаления аппендикса риск развития болезни Паркинсона снижался на 19%. У тех же, у кого она все же развивалась, это происходило на 3,6 года позже, чем в среднем.

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Аппендикс — червеобразный отросток слепой кишки, точное назначение которого в организме не определено. От аппендицита, воспаления аппендикса, страдает каждый 14 человек.

По словам авторов работы, аппендикс может служить резервуаром для белка альфа-синуклеина, который обнаруживается в мозгу людей с болезнью Паркинсона и связан с гибелью нейронов.

Альфа-синуклеин сегодня считается главным молекулярным маркером этого заболевания. Роль альфа-синуклеина в развитии болезни ясна не до конца, но, как показывает аутопсия, главным компонентом специфичных для болезни Паркинсона телец Леви — патогенных белковых образований внутри нейронов — является именно он.

«Несмотря на репутацию ненужного органа, аппендикс играет важную роль в нашей иммунной системе, в регулировании состава кишечной микрофлоры и, как показывает наша работа, в развитии болезни Паркинсона, — отмечает ведущий автор исследования Вивиан Лабри. — Наши результаты указывают на аппендикс как на место, где зарождается болезнь Паркинсона, и обеспечивают возможность разработки новых стратегий лечения, учитывающих роль желудочно-кишечного тракта в развитии болезни.».

Удаление аппендикса позволяло повлиять на развитие болезни лишь до постановки диагноза — если у пациента уже появились симптомы болезни Паркинсона, аппендэктомия никак не влияла на прогрессирование заболевания.

Кроме того, защитный эффект был сильнее выражен у тех, кто жил в сельской местности — у них риск развития заболевания снижался на 25%.

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При этом удаление аппендикса не приносило значимого снижения риска, если болезнь была обусловлена генетическими факторами — в этом случае риск снижался лишь на 10%.

В более ранних исследованиях уже было установлено, что болезнь Паркинсона связана с ЖКТ и ее даже можно предсказать задолго до появления первых симптомов. Сначала было установлено, что альфа-синуклеин присутствует в нервных клетках, взятых со стенок кишечника у пациентов на начальной стадии болезни Паркинсона, в то время как в клетках, взятых у здоровых людей из контрольной группы этот белок отсутствовал.

А потом удалось выяснить, что альфа-синуклеин начинает скапливаться в нервных клетках кишечной стенки за несколько лет до того, как у человека появляются первые симптомы болезни Паркинсона. Другими словами, этот белок является ее биологическим премаркером, и с помощью него можно определить, заболеет человек этой болезнью или нет.

Тот факт, что удаление аппендикса способно снизить риск развития болезни Паркинсона говорит о том, что он может играть роль в гибели клеток мозга. В большинстве случаев причины развития болезни Паркинсона — загадка. Но их понимание — первый шаг на пути к победе над болезнью. Если мы сможем связать это понимание с тестами, которые обнаруживают самые ранние признаки болезни, и разработаем методы лечения, способные предотвратить болезнь на ранних стадиях, у нас появится реальная возможность бороться с ней.
Клэр Бэйл
британская исследовательская организация Parkinson’s UK

Впрочем, не у всех специалистов новые данные вызвали столько энтузиазма.

Профессор Кевин Макконвэй из Открытого университета в Великобритании отмечает, что не следует спешить удалять аппендикс в попытке избежать болезни Паркинсона.

«Даже если бы мы были уверены, что удаление аппендикса гарантированно снизит риск развития болезни Паркинсона, любая операция несет потенциально серьезные риски для здоровья», — предупреждает он.

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