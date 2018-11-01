Ученые: удаление аппендикса защищает от болезни Паркинсона
Удаление аппендикса снижает риск развития болезни Паркинсона, выяснили американские ученые. По их мнению, аппендикс может служить источником белка
Удаление аппендикса снижает риск развития болезни Паркинсона, выяснили американские ученые. По их мнению, аппендикс может служить источником белка
Люди с удаленным аппендиксом страдают от болезни Паркинсона реже, выяснили ученые из Исследовательского института Ван Андела в США. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Болезнь Паркинсона — хроническое заболевание нервной системы, характерное для пожилых людей. Оно связано с постепенной гибелью двигательных нервных клеток, вырабатывающих медиатор дофамин.
От болезни Паркинсона рискует пострадать каждый сотый человек старше 60 лет.
Изучив медицинские данные 1,6 млн человек, исследователи установили, что после удаления аппендикса риск развития болезни Паркинсона снижался на 19%. У тех же, у кого она все же развивалась, это происходило на 3,6 года позже, чем в среднем.
Аппендикс — червеобразный отросток слепой кишки, точное назначение которого в организме не определено. От аппендицита, воспаления аппендикса, страдает каждый 14 человек.
По словам авторов работы, аппендикс может служить резервуаром для белка
«Несмотря на репутацию ненужного органа, аппендикс играет важную роль в нашей иммунной системе, в регулировании состава кишечной микрофлоры и, как показывает наша работа, в развитии болезни Паркинсона, — отмечает ведущий автор исследования Вивиан Лабри. — Наши результаты указывают на аппендикс как на место, где зарождается болезнь Паркинсона, и обеспечивают возможность разработки новых стратегий лечения, учитывающих роль
Кроме того, защитный эффект был сильнее выражен у тех, кто жил в сельской местности — у них риск развития заболевания снижался на 25%.
При этом удаление аппендикса не приносило значимого снижения риска, если болезнь была обусловлена генетическими факторами — в этом случае риск снижался лишь на 10%.
В более ранних исследованиях уже было установлено, что болезнь Паркинсона связана с ЖКТ и ее даже можно предсказать задолго до появления первых симптомов. Сначала было установлено, что
А потом удалось выяснить, что
Тот факт, что удаление аппендикса способно снизить риск развития болезни Паркинсона говорит о том, что он может играть роль в гибели клеток мозга. В большинстве случаев причины развития болезни Паркинсона — загадка. Но их понимание — первый шаг на пути к победе над болезнью. Если мы сможем связать это понимание с тестами, которые обнаруживают самые ранние признаки болезни, и разработаем методы лечения, способные предотвратить болезнь на ранних стадиях, у нас появится реальная возможность бороться с ней.
Впрочем, не у всех специалистов новые данные вызвали столько энтузиазма.
Профессор Кевин Макконвэй из Открытого университета в Великобритании отмечает, что не следует спешить удалять аппендикс в попытке избежать болезни Паркинсона.
«Даже если бы мы были уверены, что удаление аппендикса гарантированно снизит риск развития болезни Паркинсона, любая операция несет потенциально серьезные риски для здоровья», — предупреждает он.