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19:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье стартует масштабный проект по благоустройству дворовых территорий

Врио губернатора края Олег Кожемяко: Жилищные вопросы должны вернуться на первый план.

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Источник: Комсомольская правда

В крае стартует масштабный проект по благоустройству под названием «400 дворов Приморья». Жители смогут самостоятельно выбрать, на какие объекты в первую очередь нужно потратить деньги.

— Сложилась ситуация, при которой из-за невнимания муниципальной власти вопросы благоустройства ушли на второй план. Мы приняли решение увеличить финансирование программ благоустройства населенных пунктов края на 30%. Владивосток должен по праву вернуть статус столицы Приморья, в перспективе столицы Дальнего Востока. Без работы над качеством городской среды это невозможно, — сказал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко на встрече с жильцами домов по улице Семёновской во Владивостоке.

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Ранее Олег Кожемяко говорил о том, что в крае установят 300 — 400 спортивных площадок, но по итогам встреч с жителями проект расширили и предоставили приморцам выбор — что именно нужно в их дворе.

У каждого жителя края появилась уникальная возможность включить свой двор в программу благоустройства. Это очень просто. С 1 по 9 ноября на сайте пройдёт «народное» голосование. Жители смогут выбрать форму благоустройства: например, строительство спортивной площадки, озеленение придомовых участков или даже возведение детского городка. По итогам такого голосования на основании трех лидирующих запросов формируются три типовых проекта, по которым и будут благоустраивать приморские дворы.

Чтобы один из проектов получил путёвку в жизнь, нужно до 1 декабря подать заявку с не менее чем 20 подписями жильцов через сайт, МФЦ или общественную приемную АПК. Первые 400 корректно оформленных заявок примут и осуществят в 2019 году.

Задать вопросы о проекте можно по телефону горячей линии 8−800−550−38−46 или в любом отделении Многофункционального центра в Приморском крае.

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