В «Роскосмосе» заподозрили наличие дефектного датчика еще в двух ракетах «Союз»
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU —Еще две
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU —Еще две
«Авария носит эксплуатационный характер и распространяется на задел
«Аварийной комиссией разработаны предложения по перепроверке задела РН, собранных в пакет, которые предусматривают разборку пакета, проверку датчиков контакта разделения и повторную сборку пакета с проведением дополнительных мероприятий, а также с проведением дополнительного контроля», — сказал он.
Скоробогатов отметил, что одна из ракет находится в Гвиане, а вторая — на космодроме «Байконур».
По его словам, все работы будут проводиться с фото- и видеофиксацией.
«Подготовлены предложения по разработке комплекса мероприятий, гарантированного исключающего повторение данной аварийной ситуации в будущем», — отметил глава комиссии.
Ранее источник «Интерфакса» в
«Речь идет о повреждении концевого датчика в результате непреднамеренных, однако ошибочных небрежных действий одного или нескольких специалистов РКЦ “Прогресс” в
По его словам, этот блок «ударил по баку горючего, что привело к вскрытию бака горючего и его разгерметизации».
«Зарегистрированные возмущения привели к потере стабилизации и сформировали команды на аварийное выключение двигателей на 121 секунде и, как следствие, аварийному прекращению полета», — сказал Скоробогатов.
«До разделения первой и второй ступеней
11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.
Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля «Союз» приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа «Союз» были временно приостановлены.
Высокотехнологичные грузы, включая 3D-биопринтер, которые должен был доставить аварийный корабль «Союз МС-10» на Международную космическую станцию, спасти не удалось.
В ночь на 25 октября с Плесецка успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником.
Первый после аварии запуск аналогичной аварийной ракеты «Союз-ФГ» запланирован на 16 ноября. Она выведет на орбиту космический «грузовик» «Прогресс МС-10».