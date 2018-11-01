В «Роскосмосе» заподозрили наличие дефектного датчика еще в двух ракетах «Союз»

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«Авария носит эксплуатационный характер и распространяется на задел ракет-носителей, собранных в пакет. Таких у нас оказалось две», — сказал Скоробогатов.

«Аварийной комиссией разработаны предложения по перепроверке задела РН, собранных в пакет, которые предусматривают разборку пакета, проверку датчиков контакта разделения и повторную сборку пакета с проведением дополнительных мероприятий, а также с проведением дополнительного контроля», — сказал он.

Скоробогатов отметил, что одна из ракет находится в Гвиане, а вторая — на космодроме «Байконур».

По его словам, все работы будут проводиться с фото- и видеофиксацией.

«Подготовлены предложения по разработке комплекса мероприятий, гарантированного исключающего повторение данной аварийной ситуации в будущем», — отметил глава комиссии.

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Неудачная сборка

Ранее источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли сообщал, что ошибки при сборке ракеты «Союз ФГ» на Байконуре, возможно, допущенные специалистами РКЦ «Прогресс», могли спровоцировать аварию при запуске корабля «Союз МС-10» к МКС.

«Речь идет о повреждении концевого датчика в результате непреднамеренных, однако ошибочных небрежных действий одного или нескольких специалистов РКЦ “Прогресс” в монтажно-испытательном корпусе на 112-й площадке космодрома при сборке пакета в составе боковых блоков первой ступени и центрального блока второй ступени», — сказал источник.

Боковой блок ракеты-носителя пробил топливный бак, что привело к аварии «Союза-ФГ» 11 октября, сообщил глава аварийной комиссии Роскосмоса Олег Скоробогатов.

По его словам, этот блок «ударил по баку горючего, что привело к вскрытию бака горючего и его разгерметизации».

«Зарегистрированные возмущения привели к потере стабилизации и сформировали команды на аварийное выключение двигателей на 121 секунде и, как следствие, аварийному прекращению полета», — сказал Скоробогатов.

«До разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя полет ракеты космического назначения проходил без замечаний. Все системы ракеты-носителя функционировали штатно. До 120 секунды никаких особенностей не выявлено», — сказал он.

Неудачный старт

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

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Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля «Союз» приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа «Союз» были временно приостановлены.

Высокотехнологичные грузы, включая 3D-биопринтер, которые должен был доставить аварийный корабль «Союз МС-10» на Международную космическую станцию, спасти не удалось.

В ночь на 25 октября с Плесецка успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником.