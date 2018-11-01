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12:40 (мск), источник: Mail Новости

Где находится сказочный Кривой домик с «поехавшими» стенами (фото)

Здание покосилось не от старости, а по задумке архитекторов.

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Удивительное и, на первый взгляд, очень неустойчивое здание можно увидеть в польском городе Сопот. Двухэтажная постройка под названием Кривой домик вполне оправдывает свое название: при взгляде на него кажется, будто дом исказили в фоторедакторе — настолько необычными и плавными изгибами стен, окон и крыши обладает это здание.

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На самом деле Кривой дом — это тщательно спланированный проект в духе оптической иллюзии, который придумали и создали польские архитекторы Шотинских и Залевский. Дом относительно новый — он появился в 2004 году и, несмотря на странную идею и конструкцию, вполне вписался в архитектурный стиль старого района города.

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В Кривом домике никто не живет, он был задуман как торгово-развлекательный комплекс и своей необычной формой должен был привлекать сюда местных жителей и туристов. Справедливости ради стоит отметить, что со своей задачей архитекторы справились на отлично. Кривой домик стал не просто популярным местом сбора, но и одной из главных достопримечательностей не только Сопота, но и всей Польши.

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