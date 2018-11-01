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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Православные» НКО не остались в стороне от президентских грантов

С чем связана победа в конкурсе организаций, связанных с РПЦ.

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Источник: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Около полусотни церковных организаций получили президентские гранты — сумма превысила 55 млн руб. Самый крупный грант, в 10 млн руб., выиграла организация «Милосердие», связанная с РПЦ и помогающая бездомным. Среди победителей — проекты по созданию документальных фильмов, развитию туризма и сотрудничеству с зарубежными церквями, развитию православных гимназий как школ духовно-нравственного развития и другие.

По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, победы организаций, связанных с РПЦ, объяснимы. Они имеют большой опыт участия в подобных конкурсах, напоминает он: «Они в дополнение ведут большую социальную работу. Почти всегда, например, в региональных приходах есть воскресные школы, приюты и дома престарелых, кризисные центры для женщин.

Социальное служение в Русской православной церкви очень развито.

«Кроме того, на протяжении уже 13 лет проходит специальный конкурс «Православная инициатива», в рамках которого поддерживаются различные проекты социальные, культурные. Именно этот конкурс позволил церковным организациям научиться качественно писать проекты. Поэтому в том, что в конкурсе есть определенная доля победивших организаций, связанных с РПЦ, нет ничего удивительного. Ведь чем больше заявок, чем больше опыта, тем больше и шанс выиграть.

В последние годы религиозные организации действительно стали чаще участвовать в президентских грантах и как итог — их выигрывать, сообщил «Коммерсантъ FM» председатель содружества в поддержку современной христианской культуры «Артос» Сергей Чапнин: «Это связано, прежде всего, с тем, что у Русской православной церкви резко сократилось число спонсоров. Так что, в качестве основного источника финансирования для целого ряда благотворительных, культурных проектов церковь сегодня рассматривает именно систему президентских грантов. Насколько я понимаю, даже существуют прямые рекомендации, хотя, может быть, и не гласные, активнее участвовать в этом конкурсе. Переключение на президентские гранты позволяет повысить общую сумму, как минимум до 3 млн руб. и получить поддержку в тех сферах, где сама церковь не хочет платить деньги за благотворительность или культурные проекты».

Организации, аффилированные церкви, имеют негласный приоритет при распределении грантов, уверен руководитель Центр экономических и политических реформ Николай Миронов: «С помощью грантовой политики поддерживаются системообразующие социальные институты, которые государство считает опорными для себя и своей политической системы. Их получают лояльные организации, которые, так или иначе, проводят пропагандистскую политику, формируют общественное мнение в нужном направлении. Один из институтов, который тесно работает с государством, — это православная церковь. Государство считает ее тоже системообразующей для политической системы, таким идеологическим партнером. Государство уверено, что церковь оказывает большое воздействие на общественное мнение, на формирование системы ценностей и социальной стабильности в стране, чтобы люди спокойно воспринимали реальность».

Всего в рамках второго этапа конкурса для НКО гранты получили 2 тыс. проектов. Больше всего — 112 млн руб. — досталось агентству «Концерты, фестивали, мастер-классы». 63,5 млн руб. получил Российский союз молодежи. Общая сумма президентских грантов в 2018 году составила почти 8 млрд руб.

Александр Рассохин

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