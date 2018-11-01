Где находится самое засушливое обитаемое место в мире
На краю пустыни с нулевой влажностью есть целые поселки.
На краю пустыни с нулевой влажностью есть целые поселки.
Пустыня Атакама на территории Чили — одно из самых засушливых мест Земли. В этих краях не наблюдалось существенных осадков уже четыре века.
В некоторых местах Атакамы дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Здесь зарегистрирована самая низкая влажность воздуха — ноль процентов.
Барханы, песчаные и каменистые пустыни — типичный ландшафт Атакамы. Тем не менее, даже здесь живут люди, а на границе пустыни на берегу Тихого океана находятся крупные чилийские порты — Арика и Икике.
Чилийцы заселили оазисы вдоль реки Лоа. Это узкие полоски лесов, которые состоят из нескольких видов акаций и кактусов, а также мескитовых деревьев.
Есть в Атакаме и шахтерские поселки, ведь пустыня богата месторождениями селитры, буры, йода, поваренной соли и меди.
Один из самых крупных поселков — Сан-Педро-де-Атакама. В нем живет около 2 тысяч человек.
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