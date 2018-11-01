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15:04 (мск), источник: ТАСС

Минкультуры объяснило причину невыдачи прокатного удостоверения фильму «Хантер Киллер»

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение американскому фильму Донована Марша «Хантер Киллер», где в главных ролях снялись Гарри Олдман и Джерард Батлер, из-за того, что компания-прокатчик вовремя не предоставила копию картины в Госфильмофонд. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минкультуры.

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Прокат фильма в РФ должен быть стартовать 1 ноября. «В ответ на ваш запрос сообщаем, что прокатное удостоверение на фильм “Хантер Киллер” не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдачи фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России», — отметили в пресс-службе.

В Минкультуры напомнили, что согласно действующему законодательству «прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после получения Минкультуры документа, подтверждающего исполнение статьи 12 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов».

По данным ведомства, «компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд 24 сентября, однако, копия была ненадлежащего качества». Второй жесткий диск, продолжили в Минкультуры, поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат.

«Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение», — пояснили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

История вопроса

Боевик «Хантер Киллер» рассказывает историю экипажа американской субмарины, который пытается предотвратить Третью мировую войну. По ходу сюжета подлодка участвует в операции по спасению российского президента из рук устроивших государственный переворот мятежников.

Ранее фильм был запрещен на территории Украины: министерство культуры страны ссылалось на «Закон Украины о кинематографии», запрещающий прокат на территории Украины фильмов, в которых демонстрируется мощь российской армии. В картине, помимо голливудских актеров Олдмана и Батлера, задействованы и российские актеры: Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижикин.

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Как ранее сообщил журнал «Бюллетень кинопрокатчика», «компания Megogo Distribution разослала партнерам-кинотеатрам письмо с просьбой временно убрать из расписания 1 ноября 2018 года сеансы фильма «Хантер Киллер». Уточнялось, что «лента до сих пор не получила прокатное удостоверение, а без него публичная демонстрация фильма на территории России незаконна».

В письме дистрибьютера, текст которого приводит издание, говорится, что «все материалы и документы [по фильму] были сданы заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца», однако компания до сих пор не получила ответа от Минкультуры о выдаче прокатного удостоверения.

«В течение всего дня 31 октября представители Megogo Distribution пытались узнать номер и дату выдачи прокатного удостоверения, однако сделать это не удалось. Сотрудники министерства культуры отвечали, что прокатное удостоверение находится на подписании», — говорится в сообщении.

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