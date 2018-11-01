В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Целую серию затопленных комнат нашли после того, как озера Бленхеймского дворца были осушены.
Целую серию затопленных комнат нашли после того, как озера Бленхеймского дворца были осушены.
Комнаты нашли после того, как часть озер Бленхеймского дворца была осушена.
Именно в Бленхеймском дворце в 1874 году родился Уинстон Черчиль. Здесь же летом 1908 года он сделал предложение своей жене Клементине Хозьер. Речь идет о здании с 30-ю комнатами, которое было затоплено в 1760-х годах, когда английский архитектор Ланселот Браун решил создать в поместье озера.
Все комнаты находились на первом этаже, имели камины и и дымоходы, а также большую комнату без окон, представляющую собой театр.
Тогда Браун принял смелое решение затопить и погрузить ниже уровня воды не только комнаты, но и массивное основание моста Ванбру. Сейчас ученые пытаются укрепить знаменитый мост и поэтому осушают озера.
В комнатах нашли граффити, которые датируются с 1760-х годов, и затонувшие лодки, использовавшиеся для резки камышей в 1950-х годах.
По словам директора дворцового комплекса Роя Сокса, в настоящее время проводится 3D-исследование всех затопленных пространств. В обнаруженных комнатах можно заметить органильную штукатурку, лестницы и переходы 18 века. При этом пока нет никаких доказательств, что комнаты
Бленхеймский дворец — это родовое имение герцогов Мальборо. Дворец был одним из крупнейших парковых ансамблей Англии. Он расположен на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир.
Вид на озера и мост Бленхеймского дворца отец Уинстона Черчилля Рэндольф Генри Спенсер называл одним из самых красивых в Англии.