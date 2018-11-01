Раскрыта тайна обороны жуков-бомбардиров

Источник: PLOS ONE

Жук-бомбардир — крайне занятное создание. Близкий родственник обычной жужелицы, он славен своим механизмом самозащиты. В конце брюшка взрослого жука находятся железы, вырабатывающие — по отдельности — гидрохинон, перекись водорода и ряд других веществ. По отдельности все они безопасны, тем более, что хранятся в специальных ячейках, имеющих очень толстые стенки.

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В момент «боевой тревоги» жук сокращает мускулатуру брюшка, реагенты поступают в реакционную камеру и там смешиваются. Происходит серия реакций с выделением тепла, в результате чего температура смеси поднимается примерно до 100 градусов, а ее объем из-за выделения газов резко возрастает. Смесь выбрасывается через выводной канал приблизительно в сторону противника.

Механизмы «наводки» у жуков различны — лучшие «артиллеристы» имеют гибкое брюшко, изгибаемое в сторону цели и обстреливают ее прицельно. У тех, кто попроще, смесь просто разбрызгивается вокруг.

После стрельб жуку нужно какое-то время на «перезарядку». Его продолжительность вероятно разнится у разных видов, а, может, и у разных особей.

Вероятнее всего, в этом причина склонности аризонских бомбардиров к совместному отдыху. Ученые провели исследования поведения нескольких видов жуков. Преимущественно, его объектами оказались представители рода Brachinus — B. elongatulus, B. hirsutus и другие. Всего были изучены 36 видов этого рода. Биологи собрали 1449 насекомых, группировавшихся в 59 скоплений — от двух особей, до 248. В среднем в одном скоплении было 19 насекомых. Сорок три из этого числа групп состояли из особей одного вида. В остальных случаях видов было несколько. Генетический анализ показал, что эти виды не скрещиваются и, вероятно, не могут этого сделать вообще. Стало быть единственной рациональной целью скопления является совместная оборона.