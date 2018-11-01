Художница три года создавала точную копию библейского города
Он состоит из семи кварталов с чертами римской, ханаанской и османской эпох.
Он состоит из семи кварталов с чертами римской, ханаанской и османской эпох.
Город Наблус, известный также как Сихем, находится на Западном берегу реки Иордан, в Палестинской автономии.
Он упоминается в Библии и являлся частью исторической области Самария. Город был захвачен римлянами в начале нашей эры и переименован в Неаполис. В арабском языке название было искажено в Наблус.
В городе сохранились руины древнейшего храма гиксосов, Сидонские гробницы, церкви и другие многочисленные достопримечательности. Благодаря высокой концентрации памятников архитектуры Наблус называли маленьким Дамаском.
Палестинский дизайнер и художница Нура Джардана три года работала над уникальным проектом по созданию точной миниатюрной копии исторической части города. Она использовала простые материалы, такие как картон, камешки, строительный клей.
На макете можно увидеть лабиринт узких переулков, уникальные здания и площади Наблуса. Старый город состоит из семи кварталов с чертами римской, ханаанской и османской эпох.
По словам художницы, проект поощрит людей, особенно туристов и школьников, чаще посещать старый город. В дополнение для них разработали специальное приложение, которое можно установить на смартфоне.
По словам Джарданы, подобное историческое наследие — очень хрупкое. Мир не раз становился свидетелем того, как разрушались памятники культуры мирового значения, например, во время войны в Сирии.
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