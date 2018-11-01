У посла США в РФ обнаружили рак

«Это только первая стадия», — приводит издание слова Хантсмана. «Так, что, возможно, об этом позаботятся и у нас будет все нормально», — добавил он.

В публикации отмечается, что Хантсман ранее заметил «маленькую черную точку за ухом», а потом «еще одну на бедре». Газета поясняет, что речь идет о меланоме, обнаруженные у Хантсмана опухоли уже удалены, он проходит регулярные медицинские осмотры.