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20:54 (мск), источник: ТАСС

У посла США в РФ обнаружили рак

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Врачи диагностировали у посла США в РФ Джона Хантсмана рак. Об этом дипломат сообщил в интервью газете Desert News, опубликованном в четверг.

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Источник: РИА "Новости"

«Это только первая стадия», — приводит издание слова Хантсмана. «Так, что, возможно, об этом позаботятся и у нас будет все нормально», — добавил он.

В публикации отмечается, что Хантсман ранее заметил «маленькую черную точку за ухом», а потом «еще одну на бедре». Газета поясняет, что речь идет о меланоме, обнаруженные у Хантсмана опухоли уже удалены, он проходит регулярные медицинские осмотры.

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