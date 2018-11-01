Россия оказалась самой «дикой» страной в мире

Источник: РИА "Новости"

Дикой можно считать территорию размером порядка 15 млн кв. км, говорится в статье журнала Nature.

Второе место по этому показателю заняла Канада, третье — Австралия. В пятерку лидеров также вогли США и Бразилия. Объем сохранившейся в этих государствах дикой природы составляет почти 70% от мирового, отмечает издание.

Экологи отметили, что сейчас около 77% территории суши (за исключением Антарктиды) и 87% океана подверглись вмешательству человека. Оставшиеся нетронутыми районы — буферная зона для сохранения экосистемы и биологического разнообразия.