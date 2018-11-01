Россия оказалась самой «дикой» страной в мире
Россия возглавила список стран, на территории которых наилучшим образом сохранилась первозданная природа.
Россия возглавила список стран, на территории которых наилучшим образом сохранилась первозданная природа.
Дикой можно считать территорию размером порядка 15 млн кв. км, говорится в статье журнала Nature.
Второе место по этому показателю заняла Канада, третье — Австралия. В пятерку лидеров также вогли США и Бразилия. Объем сохранившейся в этих государствах дикой природы составляет почти 70% от мирового, отмечает издание.
Экологи отметили, что сейчас около 77% территории суши (за исключением Антарктиды) и 87% океана подверглись вмешательству человека. Оставшиеся нетронутыми районы — буферная зона для сохранения экосистемы и биологического разнообразия.
30 октября Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что за 40 лет численность диких животных на Земле сократилась на 60%. Главной причиной этого назвали деятельность человека.