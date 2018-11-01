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21:20 (мск), источник: Известия

Россия оказалась самой «дикой» страной в мире

Россия возглавила список стран, на территории которых наилучшим образом сохранилась первозданная природа.

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Источник: РИА "Новости"

Дикой можно считать территорию размером порядка 15 млн кв. км, говорится в статье журнала Nature.

Второе место по этому показателю заняла Канада, третье — Австралия. В пятерку лидеров также вогли США и Бразилия. Объем сохранившейся в этих государствах дикой природы составляет почти 70% от мирового, отмечает издание.

Экологи отметили, что сейчас около 77% территории суши (за исключением Антарктиды) и 87% океана подверглись вмешательству человека. Оставшиеся нетронутыми районы — буферная зона для сохранения экосистемы и биологического разнообразия.

30 октября Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что за 40 лет численность диких животных на Земле сократилась на 60%. Главной причиной этого назвали деятельность человека.

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