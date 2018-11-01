Россиянам не хватило денег на отпуск

Источник: Reuters

Оказалось, что 18 процентов опрошенных никуда не поехали, так как у них не было денег на путешествие. 24 процента респондентов провели свой летний отпуск на даче или садовм участке.

На Кавказе или в Крыму отдохнули 8 процентов россиян, а еще 18 процентов участников исследования потратили свой отпуск на домашние дела.

Всего 5 процентов опрошенных смогли побывать летом 2018 года за границей, а 4 процента — путешествовали внутри страны.

Также 7 процентов россиян использовали отпуск, чтобы навестить родственников, в то время как 5 процентов респондентов признались, что летом подрабатывали.