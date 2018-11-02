Жительница Адыгеи заплатила 340 тысяч рублей, чтобы отдать в приют котенка

По словам представителей приюта, несколько дней назад к ним обратилась девушка с просьбой принять бездомного котенка. Они были вынуждены отказать ей в этой просьбе, сославшись на многотысячные долги перед ветеринарной клиникой. Услышав об этом, она предложила оплатить задолженность приюта в размере 340 тыс. руб.
«Сначала мы подумали: может, это злая шутка? … Но девушка просто поехала и оплатила весь наш долг. ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼340 тысяч рублей! (пунктуация и орфография исправлены. — “Газета.Ru”)», — написали представители приюта.
Отмечается, что в честь этого события котенок получил кличку «Золотой».