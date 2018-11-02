Жительница Адыгеи заплатила 340 тысяч рублей, чтобы отдать в приют котенка

По словам представителей приюта, несколько дней назад к ним обратилась девушка с просьбой принять бездомного котенка. Они были вынуждены отказать ей в этой просьбе, сославшись на многотысячные долги перед ветеринарной клиникой. Услышав об этом, она предложила оплатить задолженность приюта в размере 340 тыс. руб.