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08:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо число готовых отказаться от пенсионной надбавки депутатов

Большинство депутатов пенсионного возраста не готовы добровольно отказаться от пенсионной надбавки, узнал РБК накануне рассмотрения в Совете Федерации соответствующего закона.

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Источник: РИА "Новости"

Если закон будет одобрен в Совфеде и подписан президентом России Владимиром Путиным, он вступит в силу 1 января 2019 года. По информации издания, к этому времени в Думе 74 депутата смогут претендовать на пенсионную надбавку.

Почти половина депутатов (33 человека) не смогли дать прямой ответ. Часть опрошенных парламентариев отказались от комментариев; другие ответили, что еще не решили, или сказали, что не собираются выходить на пенсию из парламента.

Каждый пятый опрошенный (15 человек) не собирается отказываться от пенсионных преференций, в то время как только восемь процентов депутатов (6 человек) заявили о такой готовности.
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Издание отмечает, что сильнее всего предложением отказаться от депутатских надбавок к страховой пенсии возмущались коммунисты. «Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», — сказал Николай Арефьев. Его поддержали однопартийцы Олег Смолин («Я в глупые игры не играю») и Тамара Плетнева («Сейчас, ага, побежала отказываться. Мне еще не на пенсию»).

25 октября Госдума приняла закон, который предоставляет парламентариям и сенаторам право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. В настоящее время на доплату могут рассчитывать парламентарии, рабочий стаж которых составляет не менее пяти лет. Размер пенсии в этом случае составляет 46,6 тысячи рублей. При стаже более 10 лет он возрастает до 63,5 тысячи рублей.

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