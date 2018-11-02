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09:13 (мск), источник: РИА Новости

NASA потеряло космический аппарат

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. NASA сообщило, что космический аппарат Dawn перестал выходить на связь.

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Источник: NASA
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Как сообщается на официальном сайте ведомства, зонд миссии Dawn потерялся в поясе астероидов. Предполагается, что причиной стала нехватка гидразина, используемого в качестве топлива для антенн.

По мнению специалистов, Dawn застрял на орбите карликовой планеты Церера на несколько десятилетий.

Автоматическая межпланетная станция Dawn была запущена в 2007 году для исследования астероида Веста и карликовой планеты Церера. Это первая миссия по исследованию с орбиты более одного небесного тела.

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