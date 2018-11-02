NASA потеряло космический аппарат

Источник: NASA

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Как сообщается на официальном сайте ведомства, зонд миссии Dawn потерялся в поясе астероидов. Предполагается, что причиной стала нехватка гидразина, используемого в качестве топлива для антенн.

По мнению специалистов, Dawn застрял на орбите карликовой планеты Церера на несколько десятилетий.