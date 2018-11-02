У The Beatles вышел новый клип (да)

Композиция «Glass Onion» входит в десятый студийный альбом группы White Album («Белый альбом»), который был записан в 1968 году. К слову, его минималистичная белая обложка была также создана Ричардом Гамильтоном. По воспоминаниям участников группы, альбом записывался в напряженной атмосфере. Музыканты постоянно ссорились из-за накопившийся творческих разногласий. Также одной из причин была супруга Джона Леннона — художница Йоко Оно, которая нарушала договор музыкантов о недопустимости присутствия жен и девушек в студии во время работы.