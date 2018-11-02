Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев подписал постановление о приборах учета ЖКХ
Новая тайна древней пирамиды потрясла ученых (фото)
Научные открытия о сексе, которые изменили мир
Александр Новиков проиграл суд «Первому каналу»
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
"Нет шансов": Плющенко сравнил Туктамышеву и Загитову
49-летняя финалистка "Голоса" скончалась от рака
«Дела уж совсем плохи»: реакция на Украине на санкции России
Реакция Порошенко на санкции России к Украине
“Разом отняли все": Варлей попала в плохое положение - СМИ
Изнасилованная коллегами МВДшница была не одна
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как россияне получают гражданство в других странах
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
12Китай открыл самый длинный мост в мире
14:51 (мск), источник: Esquire

У The Beatles вышел новый клип (да)

На песню, записанную 50 лет назад.

Наверх

Спустя 50 лет после выхода песни «Glass Onion» группы The Beatles у композиции появился клип. Видеоролик создан бас-гитаристом ливерпульской четверки Полом Маккартни и британским художником Ричардом Гамильтоном. Клип представляет собой нарезку из редких фотографий участников легендарной группы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Маккартни рассказал о своей единственной песне, понравившейся Леннону

Композиция «Glass Onion» входит в десятый студийный альбом группы White Album («Белый альбом»), который был записан в 1968 году. К слову, его минималистичная белая обложка была также создана Ричардом Гамильтоном. По воспоминаниям участников группы, альбом записывался в напряженной атмосфере. Музыканты постоянно ссорились из-за накопившийся творческих разногласий. Также одной из причин была супруга Джона Леннона — художница Йоко Оно, которая нарушала договор музыкантов о недопустимости присутствия жен и девушек в студии во время работы.

Однако несмотря на сложности, «Белый альбом» занимает 10-ю строчку в рейтинге 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В честь 50-летия пластинки 9 ноября выйдет ее юбилейное переиздание.

Ранее стало известно, что режиссер Жан-Марк Валле («Даласский клуб покупателей», сериалы «Острые предметы» и «Большая маленькая ложь») снимет драму о жизни Джона Леннона и Йоко Оно.

Читайте также: Цифровое бессмертие: как технологии «воскрешают» покойных знаменитостей

 Сериал «Домашний арест» спровоцировал проверку в ярославской области
«Золотой» автомобиль Porsche продан на аукционе за $3 миллиона
Рогозин: отверстие в «Союзе» могли просверлить на Байконуре
Риск «черного экрана» у 30% телевизоров с Нового года опровергли
Ушел из жизни олимпийский чемпион Юрий Варданян
Воры, акробаты и силачи похитили 10 миллионов долларов
Депутат, питающийся на 3,5 тысячи рублей, показал свое меню
У берегов Японии бесследно исчез остров
В новом году в России вырастут цены на интернет
Спорт
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа Гран-при в Хельсинки
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства К настоящему моменту все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей устанавливать этот знак
Кино
34-летняя Юлия Пересильд стала заслуженной артисткой России С новым званием коллегу поздравил в соцсетях Даниил Страхов
Недвижимость
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Ипотечники оказались заядлыми путешественниками
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Самые жуткие здания мира (фото)
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь