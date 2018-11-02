У The Beatles вышел новый клип (да)
На песню, записанную 50 лет назад.
На песню, записанную 50 лет назад.
Спустя 50 лет после выхода песни «Glass Onion» группы The Beatles у композиции появился клип. Видеоролик создан
Композиция «Glass Onion» входит в десятый студийный альбом группы White Album («Белый альбом»), который был записан в 1968 году. К слову, его минималистичная белая обложка была также создана Ричардом Гамильтоном. По воспоминаниям участников группы, альбом записывался в напряженной атмосфере. Музыканты постоянно ссорились
Однако несмотря на сложности, «Белый альбом» занимает 10-ю строчку в рейтинге 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В честь 50-летия пластинки 9 ноября выйдет ее юбилейное переиздание.
Ранее стало известно, что режиссер