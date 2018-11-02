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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Саратовский депутат, питающийся на 3,5 тысячи рублей, показал свое меню

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший месяц питаться на три с половиной тысячи рублей, показал РИА Новости фото и видео блюд, которые он себе готовит.

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На фотографиях Бондаренко запечатлел на одной тарелке три половинки сваренного вкрутую яйца, а на другой — кашу с молоком.

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На видео депутат зафиксировал ужин, приготовленный из купленных на этой неделе продуктов — лука, моркови, картофеля и курицы.

«В целом получилось неплохо, очень даже вполне, но в силу того, что продуктов мало, я думаю, что этого всего мне дня на два хватит, наверное», — говорит он на видео.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Бондаренко вторую неделю проводит эксперимент, к которому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, заявившей, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко решил проверить, действительно ли можно питаться на три с половиной тысячи рублей.

В один из первых дней эксперимента депутат рассказал, что в его меню вошли яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко.

По словам Бондаренко, минимальный выбор продуктов не позволяет сделать рацион разнообразным, а сам он за неделю похудел более чем на два килограмма.
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