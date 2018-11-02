Опухолью по сердцу: чем опасны мобильники

Источник: Reuters

В СМИ в очередной раз появилась информация о том, что излучение мобильных телефонов вызывает рак, причем не только мозга, но и остальных органов. Источником послужила публикация исследования, проведенного в рамках Национальной программы по токсикологии (NTP) — проекта, запущенного в 1978 году для координирования токсикологических исследований Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Предварительные результаты были получены еще в феврале 2018 года, однако они требовали рецензирования.

Мобильные телефоны испускают неионизирующее электромагнитное излучение, воздействие которого некоторые ученые уже не первый год пытаются связать с раком и другими заболеваниями. Гипотетическое вредное воздействие излучения мобильных телефонов на здоровье человека вызывает ожесточенные споры уже не первый год. Однако большинство исследований не выявляют однозначной связи между излучением и раковыми заболеваниями у людей. Чтобы прояснить ситуацию, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поручило ученым провести в рамках Национальной программы по токсикологии исследование, посвященное влиянию излучения на живые организмы.

В рамках эксперимента ученые воздействовали на мышей и крыс с помощью радиочастотного излучения, такого же как в 2G и 3G сетях. Минимальный уровень воздействия на животных составлял предельно допустимый уровень точечного воздействия сегодняшних мобильных телефонов, а максимальный превышал его в четыре раза: от 1,5 до 6 ватт на килограмм массы тела для крыс и от 2,5 до 10 ватт на килограмм для мышей.

Крысы подвергались излучению еще в утробе матери, мыши — на 5−6 неделе жизни. Облучение продолжалось на протяжении всей их жизни. Воздействие радиоволн было прерывистым — генератор включался и выключался каждые 10 минут на протяжении 9 часов в сутки.

По итогам эксперимента было установлено, что у самцов крыс развились раковые опухоли сердца. С меньшей частотой у них появлялись опухоли мозга и надпочечников. Для самок крыс и самцов и самок мышей результаты оказались неоднозначными.

«Мы считаем, что связь между радиочастотным излучением и опухолями у самцов крыс реальна», — утверждает ведущий автор исследования Джон Бухер.

«Сильная сторона нашей работы в том, что мы смогли контролировать, сколько излучения получат животные, — отмечает токсиколог Майкл Уайд. — При изучении воздействия на человека это невозможно».

Несмотря на образование раковых опухолей, облученные самцы крыс жили дольше, чем контрольная группа. Исследователи связывают это со снижением хронических проблем с почками, которые часто становятся причиной смерти у более старых крыс.

Стоит ли людям беспокоиться за свое здоровье в свете новых данных?

Во-первых, в исследовании рассматриваются 2G и 3G сети, которые используются все реже. Более современные и актуальные технологии в нем не изучались. Во-вторых, животные подвергались излучению в гораздо больших объемах, чем это обычно происходит с людьми. В-третьих, у животных облучалось все тело, в то время как люди при разговоре чаще всего держат телефон у головы. В-четвертых, ученые не выявили дозозависимости — связи развития опухолей с дозами облучения.

«Сравнивать воздействие в экспериментах и то воздействие, которому подвергается человек, использующий мобильный телефон, напрямую нельзя», — отмечает Бухер.

«Исследования на животных, подобные этому, способствуют обсуждениям по теме облучения. Однако мы должны понимать, что в исследовании не изучалась безопасность использования мобильных телефонов у людей, поэтому мы не можем делать выводы о рисках, — поясняет Джеффри Шурен, директор Центра устройств и радиологического воздействия на здоровье Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. — Совокупность имеющихся научных данных по-прежнему не указывает на неблагоприятные последствия для здоровья людей в текущих условиях радиоизлучения. Мы считаем, что существующие пределы безопасности использования мобильных телефонов остаются приемлемыми для защиты здоровья населения».

Специалисты NTP тем временем планируют дальнейшее изучение влияния более современных технологий — для них уже разработана методика, которая позволит проводить эксперименты за недели или месяцы, а не за годы.

Кроме того, ученые планируют определить биомаркеры, указывающие на раннее воздействие радиочастотного излучения на организм грызунов — изменение сердечного ритма или молекулярные изменения, предвещающие рак.