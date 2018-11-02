Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ефремов уехал в Киев с критикой РФ: в Сети заговорили о плевках
Скотч все исправит: ремонтируем транспорт клейкой лентой
Ксения Алферова вышла в свет c «особенным» приемным сыном
Блюдо, ускоряющее пищеварение и мозговое кровообращение
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Рита Дакота подарила годовалой дочери лошадь
Елизавета Боярская вышла в свет после новости о беременности
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
"Нет шансов": Плющенко сравнил Туктамышеву и Загитову
49-летняя финалистка "Голоса" скончалась от рака
Парфюмер открыл секрет, куда лучше наносить аромат
Врач назвал 2 напитка, из-за которых растет живот
23-летнюю дочь силовика изнасиловали трое офицеров МВД
“Делаем все”: Известно состояние Елены Воробей
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
11:13 (мск), источник: Газета.Ру

Опухолью по сердцу: чем опасны мобильники

Ученые выяснили, для кого опасно излучение мобильных телефонов.

Наверх
Источник: Reuters

В СМИ в очередной раз появилась информация о том, что излучение мобильных телефонов вызывает рак, причем не только мозга, но и остальных органов. Источником послужила публикация исследования, проведенного в рамках Национальной программы по токсикологии (NTP) — проекта, запущенного в 1978 году для координирования токсикологических исследований Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Предварительные результаты были получены еще в феврале 2018 года, однако они требовали рецензирования.
Новость
Ожирение, диабет, рак: как на вас влияет соль

Мобильные телефоны испускают неионизирующее электромагнитное излучение, воздействие которого некоторые ученые уже не первый год пытаются связать с раком и другими заболеваниями. Гипотетическое вредное воздействие излучения мобильных телефонов на здоровье человека вызывает ожесточенные споры уже не первый год. Однако большинство исследований не выявляют однозначной связи между излучением и раковыми заболеваниями у людей. Чтобы прояснить ситуацию, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поручило ученым провести в рамках Национальной программы по токсикологии исследование, посвященное влиянию излучения на живые организмы.

В рамках эксперимента ученые воздействовали на мышей и крыс с помощью радиочастотного излучения, такого же как в 2G и 3G сетях. Минимальный уровень воздействия на животных составлял предельно допустимый уровень точечного воздействия сегодняшних мобильных телефонов, а максимальный превышал его в четыре раза: от 1,5 до 6 ватт на килограмм массы тела для крыс и от 2,5 до 10 ватт на килограмм для мышей.

Крысы подвергались излучению еще в утробе матери, мыши — на 5−6 неделе жизни. Облучение продолжалось на протяжении всей их жизни. Воздействие радиоволн было прерывистым — генератор включался и выключался каждые 10 минут на протяжении 9 часов в сутки.

По итогам эксперимента было установлено, что у самцов крыс развились раковые опухоли сердца. С меньшей частотой у них появлялись опухоли мозга и надпочечников. Для самок крыс и самцов и самок мышей результаты оказались неоднозначными.

«Мы считаем, что связь между радиочастотным излучением и опухолями у самцов крыс реальна», — утверждает ведущий автор исследования Джон Бухер.

«Сильная сторона нашей работы в том, что мы смогли контролировать, сколько излучения получат животные, — отмечает токсиколог Майкл Уайд. — При изучении воздействия на человека это невозможно».

Несмотря на образование раковых опухолей, облученные самцы крыс жили дольше, чем контрольная группа. Исследователи связывают это со снижением хронических проблем с почками, которые часто становятся причиной смерти у более старых крыс.

Стоит ли людям беспокоиться за свое здоровье в свете новых данных?
Новость
Высокие люди больше рискуют заболеть раком. Насколько велика опасность?

Во-первых, в исследовании рассматриваются 2G и 3G сети, которые используются все реже. Более современные и актуальные технологии в нем не изучались. Во-вторых, животные подвергались излучению в гораздо больших объемах, чем это обычно происходит с людьми. В-третьих, у животных облучалось все тело, в то время как люди при разговоре чаще всего держат телефон у головы. В-четвертых, ученые не выявили дозозависимости — связи развития опухолей с дозами облучения.

«Сравнивать воздействие в экспериментах и то воздействие, которому подвергается человек, использующий мобильный телефон, напрямую нельзя», — отмечает Бухер.

«Исследования на животных, подобные этому, способствуют обсуждениям по теме облучения. Однако мы должны понимать, что в исследовании не изучалась безопасность использования мобильных телефонов у людей, поэтому мы не можем делать выводы о рисках, — поясняет Джеффри Шурен, директор Центра устройств и радиологического воздействия на здоровье Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. — Совокупность имеющихся научных данных по-прежнему не указывает на неблагоприятные последствия для здоровья людей в текущих условиях радиоизлучения. Мы считаем, что существующие пределы безопасности использования мобильных телефонов остаются приемлемыми для защиты здоровья населения».

Специалисты NTP тем временем планируют дальнейшее изучение влияния более современных технологий — для них уже разработана методика, которая позволит проводить эксперименты за недели или месяцы, а не за годы.

Кроме того, ученые планируют определить биомаркеры, указывающие на раннее воздействие радиочастотного излучения на организм грызунов — изменение сердечного ритма или молекулярные изменения, предвещающие рак.

«Если ученые смогут лучше понять, какие биологические изменения происходят в организме животных, они будут лучше знать о том, на что обратить внимание в организме человека», — поясняют они.

 Подозреваемых в изнасиловании коллеги начальников уволили из МВД Уфы
Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России в Бельгию судно
Центробанк приобрел рекордное количество золота
СМИ узнали о планах Трампа заключить торговую сделку с Китаем
Трамп рассказал, когда США полностью выплатят госдолг
Россиянка заплатила 340 тысяч, чтобы отдать в приют котенка
Тренер английского клуба претендует на пост в «Спартаке»
Коломойский объяснил свое отсутствие в списке российских санкций
Депутаты не готовы отказаться от пенсионной надбавки
Спорт
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа Гран-при в Хельсинки
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Nissan Terrano пережил странное «обновление» Обновленный кроссовер, о выходе которого объявил Nissan, не отличается от прежнего ни внешностью, ни техникой
Кино
34-летняя Юлия Пересильд стала заслуженной артисткой России С новым званием коллегу поздравил в соцсетях Даниил Страхов
Недвижимость
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Россияне сметают жилье в новостройках. Когда это закончится?
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
Почему россияне должны посетить в австрийский Зальцбург
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь