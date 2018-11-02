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11:19 (мск), источник: Индикатор

Ламы подарили надежду на универсальную вакцину от гриппа

Ученые протестировали на мышах новое средство от гриппа, созданное на основе антител лам, верблюдов и других родственных им животных. Медикамент оказался эффективен против всех заражающих человека видов гриппа как в форме прививки, так и в виде спрея, содержащего специальные вирусы для доставки нужного белка. Результаты опубликованы в журнале Science.

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Источник: СС0/JACLOU-DL

Сложность разработки универсальной вакцины от гриппа заключается в высокой вариабельности белков на поверхности этого вируса. Как следствие, организму необходимо вырабатывать специфические антигены, подходящие только против определенных штаммов. Однако иммунитет разных животных обладает собственной спецификой.

В частности, у лам — южноамериканских млекопитающих из семейства верблюдовых — антитела оказываются необычно малого размера, позволяя им проявлять активность, недоступную для стандартных антител, например, человека.
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В новой работе ученые из фармацевтической компании «Янссен» (Бельгия) делали ламам прививки, содержащие три разновидности гриппа, а также поверхностный белок гемагглютинин от еще двух штаммов. Авторы выделили появившиеся в телах животных антитела четырех типов. Затем они разработали специальный ген, который кодирует белок, содержащий активные части всех этих антител. Этот ген поместили в безвредный аденовирус, который можно распылить в виде спрея в носовую полость для выработки необходимого вещества.

Лабораторные исследования показали, что полученное соединение предотвращает заражение 60 разновидностями вируса гриппа серотипов A и B — группами вирусов с общей структурой. Тесты на мышах также показали обнадеживающие результаты, существенно повышая вероятность выживания при заражении разными вирусами гриппа. Однако в процессе испытаний на людях еще могут появиться неожиданные побочные эффекты, так как человеческая иммунная система может посчитать сами выделенные из лам белки чужеродными. Также препараты генной терапии, к которым относятся измененные аденовирусы, должны испытываться намного тщательней, что может значительно отложить время появления подобного спрея в аптеках.

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