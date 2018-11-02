Ламы подарили надежду на универсальную вакцину от гриппа

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Сложность разработки универсальной вакцины от гриппа заключается в высокой вариабельности белков на поверхности этого вируса. Как следствие, организму необходимо вырабатывать специфические антигены, подходящие только против определенных штаммов. Однако иммунитет разных животных обладает собственной спецификой.

В частности, у лам — южноамериканских млекопитающих из семейства верблюдовых — антитела оказываются необычно малого размера, позволяя им проявлять активность, недоступную для стандартных антител, например, человека.

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В новой работе ученые из фармацевтической компании «Янссен» (Бельгия) делали ламам прививки, содержащие три разновидности гриппа, а также поверхностный белок гемагглютинин от еще двух штаммов. Авторы выделили появившиеся в телах животных антитела четырех типов. Затем они разработали специальный ген, который кодирует белок, содержащий активные части всех этих антител. Этот ген поместили в безвредный аденовирус, который можно распылить в виде спрея в носовую полость для выработки необходимого вещества.