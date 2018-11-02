Жена дала Оззи Осборну тройную дозу снотворного ради признаний в изменах
Супруга британского
Супруга британского
Это случилось в 2016 году, когда Осборн изменял жене со своей парикмахершей Мишель.
«Я была сломлена. Он по ошибке послал мне сообщение, предназначавшееся одной из его любовниц. Когда он после принимал снотворное, я добавила в его питье еще две таблетки и обо всем расспросила», — рассказала Шэрон, добавив, что только в этот момент активно изменявший ей муж подтвердил ее долгие опасения.
Пара ненадолго рассталась, но через несколько месяцев супруги воссоединились. Сейчас Шэрон остается менеджером мужа и вместе с ним готовит прощальный тур Осборна, который состоится в следующем году.