Жена дала Оззи Осборну тройную дозу снотворного ради признаний в изменах

«Я была сломлена. Он по ошибке послал мне сообщение, предназначавшееся одной из его любовниц. Когда он после принимал снотворное, я добавила в его питье еще две таблетки и обо всем расспросила», — рассказала Шэрон, добавив, что только в этот момент активно изменявший ей муж подтвердил ее долгие опасения.