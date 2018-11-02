Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шаманов: в следующий раз мы собьем самолет США
Новая тайна древней пирамиды потрясла ученых (фото)
Эльфы, зомби и вампиры— обычные люди с болезнями
Загадка смерти Раднэра Муратова: как погиб любимый актер
Раскрыта тайна строительства пирамид
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз
«Самая красивая девочка в мире» снялась в клипе Фадеева
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
"Нет шансов": Плющенко сравнил Туктамышеву и Загитову
49-летняя финалистка "Голоса" скончалась от рака
«Дела уж совсем плохи»: реакция на Украине на санкции России
Реакция Порошенко на санкции России к Украине
23-летнюю дочь силовика изнасиловали трое офицеров МВД
“Делаем все”: Известно состояние Елены Воробей
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
11:25 (мск), источник: Газета.Ру

Жена дала Оззи Осборну тройную дозу снотворного ради признаний в изменах

Супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн в беседе с The Sun призналась, что накачала мужа снотворным ради признаний в изменах.

Наверх
Источник: AP 2018

Это случилось в 2016 году, когда Осборн изменял жене со своей парикмахершей Мишель.

«Я была сломлена. Он по ошибке послал мне сообщение, предназначавшееся одной из его любовниц. Когда он после принимал снотворное, я добавила в его питье еще две таблетки и обо всем расспросила», — рассказала Шэрон, добавив, что только в этот момент активно изменявший ей муж подтвердил ее долгие опасения.

Пара ненадолго рассталась, но через несколько месяцев супруги воссоединились. Сейчас Шэрон остается менеджером мужа и вместе с ним готовит прощальный тур Осборна, который состоится в следующем году.

 Подозреваемых в изнасиловании коллеги начальников уволили из МВД Уфы
Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России в Бельгию судно
Центробанк приобрел рекордное количество золота
СМИ узнали о планах Трампа заключить торговую сделку с Китаем
Трамп рассказал, когда США полностью выплатят госдолг
Россиянка заплатила 340 тысяч, чтобы отдать в приют котенка
Тренер английского клуба претендует на пост в «Спартаке»
Коломойский объяснил свое отсутствие в списке российских санкций
Депутаты не готовы отказаться от пенсионной надбавки
Спорт
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа Гран-при в Хельсинки
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Nissan Terrano пережил странное «обновление» Обновленный кроссовер, о выходе которого объявил Nissan, не отличается от прежнего ни внешностью, ни техникой
Кино
34-летняя Юлия Пересильд стала заслуженной артисткой России С новым званием коллегу поздравил в соцсетях Даниил Страхов
Недвижимость
Какие счетчики» станут обязательными с 2021 года?
Ипотечники оказались заядлыми путешественниками
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Самые жуткие здания мира (фото)
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь