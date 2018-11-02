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12:53 (мск), источник: ТАСС

МВД подтвердило планы об отмене обязательного знака «Шипы»

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Опознавательный знак «Шипы» на автомобилях утратил свою актуальность, все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей по его установке. Об этом говорится в письме заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского.

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Источник: РИА "Новости"

В октябре парламентарий направил официальный запрос руководству МВД с просьбой уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак «Шипы» и, соответственно, упразднены штрафы за его отсутствие.

«Опознавательный знак “Шипы” потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами», — отмечается в письме Ваничкина (копия есть у ТАСС). В частности, речь идет о конструкции автомобиля, степени его загруженности, наличии современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации.

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Таким образом, установка указанного знака на транспортом средстве «не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», констатировал замглавы ведомства. Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле «зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения», указывается в документе. При этом международных обязательств по использованию этого знака не имеется.

Ваничкин напомнил, что МВД России инициативно подготовило проект постановления кабмина, предусматривающий исключение обязанности по установке знака «Шипы». Проект согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития РФ, подтвердил он. «По проекту постановления получено положительное заключение Минюста, коррупциогенные факторы… не выявлены», — добавил замминистра внутренних дел. На данный момент проект постановления внесен в правительство РФ, в ведении которого находится принятие решения об издании документа, заключил он.

«Зимний сезон для автомобилистов нашей страны в большинстве регионов наступил, и не хотелось бы вновь возвращаться к необходимости платить штрафы за отсутствие ненужных знаков», — сказал ТАСС Боярский, комментируя ответ министерства на свой запрос. «Надеюсь, что соответствующее постановление будет в ближайшее время принято правительством», — добавил он.

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