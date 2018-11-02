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12:47 (мск), источник: Daily Storm

Россияне не включили праздник 4 ноября в список главных символов объединения

День Победы, салат «Оливье», Обломов и «Войну и мир» назвали россияне в ходе соцопроса ВЦИОМ.

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Источник: РИА "Новости"

ВЦИОМ провел соцопрос накануне Дня народного единства, ежегодно отмечаемого в России 4 ноября. Участникам исследования предложили ответить на группу вопросов о том, что объединяет жителей России. Победа в Великой Отечественной войне, гимн России, «Война и мир» Толстого, салат «Оливье» и сам российский народ были указаны в качестве основных символов. День народного единства назвали только 2% опрошенных.

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Русскому народу нашли место в российском

Различного рода объединяющие явления были разделены социологами по группам: главные песни, книги, фильмы, блюда, исторические события и непосредственно сами символы страны. Так, «народ» был признан непосредственно главным символом объединения России (9% опрошенных назвали это слово). С небольшим отставанием (в 1−2%) двумя другими важнейшими символами были выбраны любовь к родине и флаг. Медведя назвали 3% — столько же, сколько и президента.

63% россиян сказали, что победа в Великой Отечественной войне является важнейшим историческим событием. На втором месте расположилось присоединение Крыма (12%). События октября 1917 года важнейшим историческим событием назвали 8% опрошенных. Полет Юрия Гагарина в космос в 1961 году, Отечественную войну 1812 года вспомнили по 5% россиян.

Роман «Война и мир» Льва Толстого была названа россиянами главной объединяющей книгой. Именно так считают 11% опрошенных. С большим отставанием, на втором месте расположились произведения Александра Пушкина (4%). Бронза в этом разделе голосования у «Тихого Дона» Михаила Шолохова.

«Персонажем, который характеризует российского человека», стал Илья Обломов — главный герой одноименного романа Ивана Гончарова (4% опрошенных). Примечательно, что героев русских народных былин и сказок вспомнили при опросе не более 2% граждан.

Традиционный для Нового года фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова россияне указали в качестве главного фильма, объединяющего их (9%). Лента «Москва слезам не верит» с пятью процентами расположилась на втором месте.

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Чтобы помнили

Гимн России как песню, которая объединяет наших сограждан, назвал каждый пятый россиян, принявший участие в этом опросе. Вторую и третью строчку заняли песни «День Победы» (8%) и «Катюша» (7%).

Символом застолья россияне назвали салат «Оливье». Более 50% не мыслят себе праздничный стол без этого блюда. 28% опрошенных полагают, что граждан объединяет салат «Селедка под шубой». Борщ в качестве главного блюда назвали только 17% респондентов.

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