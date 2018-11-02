Как выглядит цветущая пустыня в США (фото)
После сезона дождей здесь появляется жизнь.
После сезона дождей здесь появляется жизнь.
В калифорнийской пустыне на границе США и Мексики находится второй по величине национальный парк в США — Анза Боррего. Он занимает площадь в 2400 квадратных километров.
Большую часть года это огромная безжизненная пустыня со множеством камней и кактусов, но все кардинально меняется после зимнего сезона дождей. С середины марта и до середины мая пустыня оживает и покрывается ковром из цветов. В песчаных долинах расцветают лилия и вербена, в каменистом предгорье — вечерняя примроза и другие травянистые растения, а в верхней части парка, что лежит в горах, можно встретить много цветущих кактусов, чойи, юкки и агавы.
Но застать обильное цветение не так уж и просто: все зависит от обильности дождей, прошедших зимой. Если осадков было недостаточно, то цветов будет мало и они быстро отцветут. Тем не менее каждую весну сюда съезжаются сотни туристов из США и со всего мира, чтобы полюбоваться необычным и впечатляющим зрелищем.
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