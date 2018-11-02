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14:53 (мск), источник: Mail Новости

Художник сделал костюм на Хэллоуин для белки (видео)

Получилось страшно и мило одновременно.

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Художник комиксов Шон Чен каждый год собственноручно делает необычные наряды для своих детей на Хэллоуин. Но в этом году он решил принарядить еще и белку, которая частенько забирается к нему на окно в поисках еды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чен смастерил забавную маску злодея из фильма «Крик», а чтобы заставить белку в него нарядится, установил внутри кормушку с едой. Рыжего грызуна не нужно было долго уговаривать.

Придя за вкусняшками, белка лихо залезла под маску. И это очень милое видео, которое уже стало настоящим хитом в Сети.

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