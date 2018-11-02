Автокефальная украинская церковь получит название «Православная церковь на Украине»

Источник: РИА "Новости"

«Не «Украинская православная церковь», потому что церковь является единой… Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству. (…) Новая церковь будет называться по-другому — «Православная церковь в Украине», — рассказал архиепископ Иов в интервью «Би-Би-Си Украина».

Он воздержался от ответа на вопрос о том, когда именно будет созван собор, который и создаст новую церковь. По его словам, Вселенский патриарх Варфоломей созовет этот собор, когда будет считать, что «время пришло».

Представитель Вселенского патриархата также пояснил, что отмена указа 1686 о передаче Киевской митрополии Москве фактически означает, что в Украинская православная церковь Московского патриархата фактически прекратила свое существование.

«Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ (МП) больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине», — объяснил архиепископ Иов.

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По его словам, архиереями Вселенской церкви с 11 октября считаются все епископы, которые до сих пор принадлежали к непризнанным церквям, никакого нового перерукоположения им не нужно. Кроме того, не нужно заново крестить людей, которые приняли крещение в Киевском патриархате или Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.