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17:16 (мск), источник: Интерфакс

Автокефальная украинская церковь получит название «Православная церковь на Украине»

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов (Геча) заявил, что новая украинская Церковь будет иметь название «Православная церковь на Украине», однако дату Объединительного собора он не назвал.

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Источник: РИА "Новости"

«Не «Украинская православная церковь», потому что церковь является единой… Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству. (…) Новая церковь будет называться по-другому — «Православная церковь в Украине», — рассказал архиепископ Иов в интервью «Би-Би-Си Украина».

Он воздержался от ответа на вопрос о том, когда именно будет созван собор, который и создаст новую церковь. По его словам, Вселенский патриарх Варфоломей созовет этот собор, когда будет считать, что «время пришло».

Представитель Вселенского патриархата также пояснил, что отмена указа 1686 о передаче Киевской митрополии Москве фактически означает, что в Украинская православная церковь Московского патриархата фактически прекратила свое существование.

«Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ (МП) больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине», — объяснил архиепископ Иов.

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По его словам, архиереями Вселенской церкви с 11 октября считаются все епископы, которые до сих пор принадлежали к непризнанным церквям, никакого нового перерукоположения им не нужно. Кроме того, не нужно заново крестить людей, которые приняли крещение в Киевском патриархате или Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

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Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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