Небоскреб в Сан-Франциско на одну ночь превратился в «Око Саурона» (видео)
Владельцы здания пошли на это после того, как горожане подписали петицию.
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Владельцы здания пошли на это после того, как горожане подписали петицию.
В ночь на Хэллоуин самое высокое здание американского города
Незадолго до этого американцы создали петицию с просьбой о «зловещей» иллюминации в ночь на Хэллоуин. В общей сложности ее подписали 11 тысяч человек.
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