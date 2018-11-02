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15:10 (мск), источник: Mail Новости

Небоскреб в Сан-Франциско на одну ночь превратился в «Око Саурона» (видео)

Владельцы здания пошли на это после того, как горожане подписали петицию.

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В ночь на Хэллоуин самое высокое здание американского города Сан-Франциско Salesforce Tower засияло необычной подсветкой. На вершине небоскреба появились языки пламени с огромным глазом посередине, точь-в-точь, как знаменитое «Око Саурона» из фантастической саги «Властелин колец» Джона Толкиена.

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Незадолго до этого американцы создали петицию с просьбой о «зловещей» иллюминации в ночь на Хэллоуин. В общей сложности ее подписали 11 тысяч человек.

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