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16:58 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша быстрого приготовления

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Примерно десять тысяч детей каждый год получают травмы и ожоги и попадают в реанимацию, заваривая различные супы быстрого приготовления. Об этом заявили ученые, выступавшие на конференции Академии педиатрии США.

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Источник: РИА Новости

«Всем нам кажется, что не существует более простой еды для приготовления, чем лапша или супы, уже упакованные в пластиковую посуду. С другой стороны, как только мы нагреваем их, они превращаются в источник опасности. Родителям и няням следует пристально следить за детьми, которые пытаются самостоятельно приготовить их», — заявила Кортни Эллен (Courtney Allen) из университета Эмори в Атланте (США).

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По статистике ВОЗ, ожоги и различные травмы, связанные с огнем, кипящими жидкостями и другими горячими субстанциями, уносят примерно 180 тысяч жизней каждый год, и еще 11 миллионов человек обращаются за помощью в поликлиники.

Большая часть из них приходится на число женщин и детей, проживающих в развивающихся странах мира, и вынужденных готовить пищу или греть воду на открытом огне. С другой стороны, даже в развитых государствах, таких как США, примерно полмиллиона детей и женщин каждый год попадает в госпитали с подобными проблемами.

Эллен и ее коллеги заинтересовались тем, как появление различных продуктов быстрого приготовления, начиная со знаменитой яичной лапши и заканчивая различными супами, повлияло на частоту развития ожогов у детей.

Для этого ученые проанализировали статистику, которую собирали медицинские службы США с 2006 по 2016 года, подсчитав число детей в возрасте от четырех до двенадцати лет, попадавших в больницы с подобными диагнозами.
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Оказалось, что лапша и супы быстрого приготовления были одними из главных источников тяжелых ожогов среди детсадовцев и школьников младших классов — в среднем, их получает примерно 10 тысяч детей каждый год. Как правило, дети обжигались, роняя на себя емкость с подобным блюдом, обливая кипятком не только руки, но и грудь и другие части тела.

Что интересно, вероятность стать «жертвой лапши» достаточно сильно менялась с возрастом. Чаще всего это происходило примерно в семь лет, а при поступлении в школу шансы на это достаточно сильно падали.

Как надеются ученые, собранные ими данные помогут производителям подобных блюд поменять структуру их упаковки таким образом, что тарелки и стаканчики с горячей лапшой или супом будет намного сложнее опрокинуть или уронить на себя.

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