Длинные выходные
Как пережить похмелье или вовсе избежать его.
Как пережить похмелье или вовсе избежать его.
Для тех, кто сегодня собирается пить коктейли и плясать до упаду, публикуем гид по похмелью. Всегда лучше, чтобы он вам не пригодился, но тем, кто в субботу едет в офис или планирует отмечать Хэллоуин все выходные, он может быть полезным.
Предположим, у вас нет абстинентного синдрома (последствия острой интоксикации алкоголем, сопровождаемого бредом и галлюцинациями), и похмелье в вашем случае — только слабость, тошнота, сухость во рту и головная боль. Это замечательно, но если теперь вам нужно ехать в офис, то день точно будет тяжелым.
Если алкоголя вы выпили слишком много, печень перестает с ним справляться, и в организме накапливается ацетальдегид (окислившийся спирт), который и вызывает симптомы похмелья — головную боль, жар, учащенное сердцебиение, а иногда и одышку, тревогу и беспокойство. Чем слабее фермент — тем хуже вы переносите похмелье. Кроме того алкоголь блокирует работу гормона, способствующего процессу поглощения воды организмом, и почки просто выводят его наружу, а вы чувствуете обезвоженность. Уровень эндорфинов тоже падает, поэтому многим людям так грустно наутро после вечеринки.
«Утром примите контрастный душ, съешьте мятные леденцы для подавления тошноты и маскировки запаха перегара» — комментирует Алексей Парамонов, гастроэнтеролог и генеральный директор клиники «Рассвет». «Для устранения неприятных ощущений — боли в суставах, головной боли — можно принять ибупрофен (не менее 400 мг) или 1000 мг парацетамола. Страдающим гипертонией — обязательно примите плановые таблетки, а если давление повышено — то даже несколько больше обычной дозы. В течение дня пейте как можно больше жидкости (воду, чай, морс). Отлично сработают слабые органические кислоты, которые содержатся в морсах, квашеной капусте, квасе».
Что точно не стоит делать, так это заливать в себя литр апельсинового сока «для бодрости». На самом деле это вызывает еще большее раздражение слизистой оболочки желудка, который и так переживает явно не лучший день. Острую пищу, вопреки легендам о животворящем
Алексей Парамонов: «Да, алкозельцер действительно работает за счет аспирина в его составе. Кроме того, он содержит питьевую соду и лимонную кислоту для снижения повреждающего действия аспирина на желудок и для ускорения его всасывания. Но я считаю, что ибупрофен или парацетамол, запитые брусничным морсом, будут эффективнее и безопаснее. “Лечиться” огуречным рассолом имеет смысл, если огурцы квашенные. А вот рассол из стерилизованной банки с огурцами может сделать только хуже».
Утром после бурной вечеринки наш организм практически умирает от жажды и, чтобы восполнить
Комментирует Марина Кульбаева
Спасти кожу от обезвоженности поможет увлажняющая маска, а отечность век хорошо уберут патчи. Есть смысл предварительно охладить их — так эффект будет более выраженным. В экстренных ситуациях я своим клиентам также рекомендую использовать лиотоники, например, Лиотон Гель. Его можно нанести прямо на зону под глазами, и в течении 20 минут отек уйдет.
В общем, программа стандартная: легкая кислотная маска (по возможности), чтобы отшелушить мертвые клетки и привести кожу в чувство, затем увлажняющая маска для восполнения запаса влаги и охлажденные патчи — положите их в холодильник еще перед тем, как сесть в такси до бара. Уже похмельным утром перед выходом из дома нанесите на кожу увлажняющую сыворотку, а поверх нее — жирный крем или бальзам. Например Beauty Flash Balm, Clarins (любовно прозванный в народе «бальзамом золушки») или Glass Skin, Organic Kitchen х @editor_vorlav. Они не только успокоят и напитают кожу, но добавят ей сияния, как будто эти 4
Отдавайте предпочтение напиткам с более низким содержанием конгенеров — ферментов, которые вырабатываются при брожении алкоголя.
И хотя обезвоживание не является основной причиной похмелья, оно может способствовать возникновению таких неприятных симптомов, как жажда, головная боль, усталость и сухость во рту. Народная мудрость: на каждый бокал вина выпивайте по стакану воды + еще один перед сном.
Но не все народные рецепты полезны. Помните совет о кусочке сливочного масла, который якобы нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы пить и оставаться трезвым?
«Жирная пища замедляет всасывание алкоголя в кровь, и вы дольше не пьянеете. Но если у вас есть проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырем, так вы себе только навредите. Чтобы снизить риски для поджелудочной железы от сочетания алкоголя с жирной пищей, запивайте эту смесь теплым чаем или другим теплым напитком, не дающим жиру затвердеть в желудке» — добавляет Алексей Парамонов.
Лучше обратите внимание на «волшебные микстуры», обещающие предотвратить похмелье (вы могли видеть их у касс магазинов сети «Азбука Вкуса»). Входящие в их состав имбирь, красный женьшень и опунция действительно показали
Но самый верный совет — контролируйте количество спиртного и делайте большие перерывы перед тостами. Если вы понимаете, что вы уже пьяны и похмелье неизбежно, лучше попытаться протрезветь перед тем, как идти в кровать. В противном случае, ночью вас может ждать не самый приятный сюрприз. Кстати, пить кофе для этого не стоит — создадите еще большую нагрузку на сердце. И, напоследок, проверенный лайфхак от светских повес. Если вы уже лежите в кровати и вас одолевают «вертолеты», поставьте одну ногу на пол, чтобы тело нашло опору — тошнота уйдет.
Роксана Киселева