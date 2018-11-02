Длинные выходные

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Для тех, кто сегодня собирается пить коктейли и плясать до упаду, публикуем гид по похмелью. Всегда лучше, чтобы он вам не пригодился, но тем, кто в субботу едет в офис или планирует отмечать Хэллоуин все выходные, он может быть полезным.

Почему мы так страдаем?

Предположим, у вас нет абстинентного синдрома (последствия острой интоксикации алкоголем, сопровождаемого бредом и галлюцинациями), и похмелье в вашем случае — только слабость, тошнота, сухость во рту и головная боль. Это замечательно, но если теперь вам нужно ехать в офис, то день точно будет тяжелым.

Насколько сильно вы страдаете от похмелья — зависит от вашей генетики: именно она определяет активность фермента алкогольдегидрогеназы в печени.

Если алкоголя вы выпили слишком много, печень перестает с ним справляться, и в организме накапливается ацетальдегид (окислившийся спирт), который и вызывает симптомы похмелья — головную боль, жар, учащенное сердцебиение, а иногда и одышку, тревогу и беспокойство. Чем слабее фермент — тем хуже вы переносите похмелье. Кроме того алкоголь блокирует работу гормона, способствующего процессу поглощения воды организмом, и почки просто выводят его наружу, а вы чувствуете обезвоженность. Уровень эндорфинов тоже падает, поэтому многим людям так грустно наутро после вечеринки.

Как привести себя в порядок

«Утром примите контрастный душ, съешьте мятные леденцы для подавления тошноты и маскировки запаха перегара» — комментирует Алексей Парамонов, гастроэнтеролог и генеральный директор клиники «Рассвет». «Для устранения неприятных ощущений — боли в суставах, головной боли — можно принять ибупрофен (не менее 400 мг) или 1000 мг парацетамола. Страдающим гипертонией — обязательно примите плановые таблетки, а если давление повышено — то даже несколько больше обычной дозы. В течение дня пейте как можно больше жидкости (воду, чай, морс). Отлично сработают слабые органические кислоты, которые содержатся в морсах, квашеной капусте, квасе».

Что точно не стоит делать, так это заливать в себя литр апельсинового сока «для бодрости». На самом деле это вызывает еще большее раздражение слизистой оболочки желудка, который и так переживает явно не лучший день. Острую пищу, вопреки легендам о животворящем том-яме, тоже лучше отложить до завтрашнего дня по той же причине. Также не работает огуречный рассол (но есть нюансы), а алкозельцер пусть и рабочая штука, но далеко не необходимая.

Алексей Парамонов: «Да, алкозельцер действительно работает за счет аспирина в его составе. Кроме того, он содержит питьевую соду и лимонную кислоту для снижения повреждающего действия аспирина на желудок и для ускорения его всасывания. Но я считаю, что ибупрофен или парацетамол, запитые брусничным морсом, будут эффективнее и безопаснее. “Лечиться” огуречным рассолом имеет смысл, если огурцы квашенные. А вот рассол из стерилизованной банки с огурцами может сделать только хуже».

Итак, вы чувствуете себя лучше. Теперь можно заняться внешним видом — например, постараться убрать отечность.

Утром после бурной вечеринки наш организм практически умирает от жажды и, чтобы восполнить водный-солевой баланс, он начинает забирать влагу из кожи. Поэтому она выглядит такой тусклой и обезвоженной. Зато в местах, склонных к отечности (как правило, это веки и скуловая зона), наоборот, появляется выраженная припухлость. Единственный плюс — поры становятся менее заметными. Происходит это потому, что вода уходит из клеток в межклеточное пространство, из-за чего связи между клетками натягиваются, и лицо выглядит более гладким, чем обычно.

Комментирует Марина Кульбаева врач-дерматокосметолог клиники Remedy Lab:

Спасти кожу от обезвоженности поможет увлажняющая маска, а отечность век хорошо уберут патчи. Есть смысл предварительно охладить их — так эффект будет более выраженным. В экстренных ситуациях я своим клиентам также рекомендую использовать лиотоники, например, Лиотон Гель. Его можно нанести прямо на зону под глазами, и в течении 20 минут отек уйдет.

В общем, программа стандартная: легкая кислотная маска (по возможности), чтобы отшелушить мертвые клетки и привести кожу в чувство, затем увлажняющая маска для восполнения запаса влаги и охлажденные патчи — положите их в холодильник еще перед тем, как сесть в такси до бара. Уже похмельным утром перед выходом из дома нанесите на кожу увлажняющую сыворотку, а поверх нее — жирный крем или бальзам. Например Beauty Flash Balm, Clarins (любовно прозванный в народе «бальзамом золушки») или Glass Skin, Organic Kitchen х @editor_vorlav. Они не только успокоят и напитают кожу, но добавят ей сияния, как будто эти 4 кловер-клаба вчера выпил кто-нибудь другой.

На будущее: как пить так, чтобы утром не болела голова

Отдавайте предпочтение напиткам с более низким содержанием конгенеров — ферментов, которые вырабатываются при брожении алкоголя.

Планируете много выпить сегодня — выбирайте белое вино, водку джин или ром. А вот виски, красное вино и коньяк пусть пьют те, кто уезжает домой через час после начала вечеринки.

И хотя обезвоживание не является основной причиной похмелья, оно может способствовать возникновению таких неприятных симптомов, как жажда, головная боль, усталость и сухость во рту. Народная мудрость: на каждый бокал вина выпивайте по стакану воды + еще один перед сном.

Но не все народные рецепты полезны. Помните совет о кусочке сливочного масла, который якобы нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы пить и оставаться трезвым? Во-первых, масло рано или поздно растворится, и вы опьянете в два раза быстрее, чем могли бы без него. Во-вторых, это может быть просто вредно.

«Жирная пища замедляет всасывание алкоголя в кровь, и вы дольше не пьянеете. Но если у вас есть проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырем, так вы себе только навредите. Чтобы снизить риски для поджелудочной железы от сочетания алкоголя с жирной пищей, запивайте эту смесь теплым чаем или другим теплым напитком, не дающим жиру затвердеть в желудке» — добавляет Алексей Парамонов.

Лучше обратите внимание на «волшебные микстуры», обещающие предотвратить похмелье (вы могли видеть их у касс магазинов сети «Азбука Вкуса»). Входящие в их состав имбирь, красный женьшень и опунция действительно показали кое-какие результаты в этой области.

Исследование медицинского центра в Новом Орлеане показало, что у 55 респондентов, принимавших экстракт опунции за пять часов до выпивки, похмелье протекало значительно легче, чем обычно, при том же количестве выпитого алкоголя.

Но самый верный совет — контролируйте количество спиртного и делайте большие перерывы перед тостами. Если вы понимаете, что вы уже пьяны и похмелье неизбежно, лучше попытаться протрезветь перед тем, как идти в кровать. В противном случае, ночью вас может ждать не самый приятный сюрприз. Кстати, пить кофе для этого не стоит — создадите еще большую нагрузку на сердце. И, напоследок, проверенный лайфхак от светских повес. Если вы уже лежите в кровати и вас одолевают «вертолеты», поставьте одну ногу на пол, чтобы тело нашло опору — тошнота уйдет.