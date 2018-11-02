Константинополь пригрозил отозвать автокефалию у РПЦ

Источник: РИА "Новости"

«Центры мирового православия никогда никто не может ставить под вопрос. Вселенские Соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу как второму после него одинаковые привилегии. Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учения Вселенских Соборов и отпадаем от православия», — заявил архиепископ в интервью «Би-Би-Си Украина».

Он отметил, что автокефальные статусы Православных церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими Соборами, но именно Константинополь дал им статус независимых.

«И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским Собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус», — добавил представитель Константинопольской церкви.

Отвечая на вопрос, может ли в таком случае Константинополь забрать патриаршее достоинство у Московской кафедры, он выразил надежду, что РПЦ «обратится к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, потому что Вселенский престол не желает рвать отношения с Православной церковью в России».

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«Но если такая ситуация будет сохраняться в течение долгого времени, то конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры. Прибегнуть к определенным решениям, чтобы обеспечить единство Церкви», — добавил архиепископ.

Он также считает, что если сегодня Православная церковь в России имеет сомнения относительно права Константинополя на предоставление автокефалии, то «она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией».

11 октября синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.