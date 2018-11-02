Секс с неандертальцами заразил людей онкогенными вирусами

Источник: AFP 2018

Известно, что HPV16 практически не встречается у африканцев, зато его штаммы широко распространены в Евразии. Логично предположить, что у первых сапиенсов, живших на востоке Черного континента, этой болячки не было. Ее подхватили их потомки уже в ходе своих странствий после выхода из Африки. Но где и когда?

Новость Ученые рассказали об унаследованных от неандертальцев способностях человека

Группа вирусологов, возглавляемая Робертом Барком (Robert Burk) из Медицинского колледжа Эйнштейна в Нью-Йорке, попыталась ответить на этот вопрос, используя современные молекулярно-генетические методы.

Для «калибровки часов» были использованы аналогичные вирусы, встречающиеся у макак-резусов и живущих в Амазонии миниатюрных беличьих обезьянок. Попутно выяснилось, что вирусы, заражающие одни и те же части тела у разных видов обезьян, генетически ближе друг к другу, чем живущие, условно говоря, на голове и хвосте одной особи. Это, очевидно, означает, что специализация на конкретных органах старше, чем на конкретных видах.

Что касается времени формирования «человеческих» папилломовирусов, то ученые оценили его как примерно 600 тысяч лет назад. С эволюцией Homo sapiens это не коррелирует — нашего вида тогда еще не было. А вот неандертальцы были — они интенсивно расселялись по Евразии, где теперь встречается HPV16.

Заражение сапиенсов этим вирусом произошло около 80 тысяч лет назад. Это приблизительно совпадает со временем расселения наших предков из Африки и их первыми контактами с неандертальцами.

От этих контактов мы унаследовали часть генома, которая помогла нашим предкам выжить в новой для их вида среде, полной незнакомых микробов. И, кажется, кроме иммунитета они получили и некоторые болезни.