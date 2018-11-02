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16:51 (мск), источник: РИА Новости

Биологи выяснили, как сделать чай, шоколад и кофе еще более полезными

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Добавление цинка в кофе, чай и шоколад заметно повысит активность антиоксидантов и сделает их более полезными для здоровья человека. Об этом говорят биологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Chemistry.

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Источник: AP 2018
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«Цинк менее токсичен, чем металлы из переходной группы, действующие на растительные антиоксиданты схожим образом. Я уверена, что он скоро появится в вине, кофе, шоколаде или чае. С другой стороны, сочетание антиоксидантов с любыми порциями алкоголя, скорее всего, полностью обнулит этот эффект», — заявила Ивана Иванович-Бурмазович из университета Нюрнберга в Эрлангене (Германия).

Зеленый и черный чай, а также кофе и шоколад содержат в себе не только бодрящие вещества, такие как кофеин и теобромин, но и гигантское число полифенолов и других молекул, способных нейтрализовать так называемый супероксидный радикал, агрессивную разновидность кислорода, и другие химически агрессивные вещества внутри клеток нашего тела.

Антиоксиданты, как сегодня считают ученые, защищают наш геном от повреждения, а также замедляют процесс дряхления клеток, ускоряющий наступление старости.

Последние опыты химиков и биологов показывают, что многие из этих «чайных» и «кофейных» веществ в сотни раз эффективнее, чем классический витамин С, а также имеют много других полезных свойств.

У всех этих природных источников антиоксидантов, как заметили Иванович-Бурмазович и ее коллеги, есть один недостаток — они начинают работать только при очень больших концентрациях супероксида, так как большая часть их молекул остается в неактивной форме в химически нейтральной среде.

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Ученые достаточно давно знают, что их активность можно повысить, используя соли марганца и некоторых других металлов из переходной группы. Нечто похожее происходит внутри митохондрий, главных «энергостанций» клетки, которым постоянно приходится бороться с «утечками» кислорода и прочих агрессивных молекул.

Проблема заключается в том, что подобные металлы крайне токсичны, и попадание значительных количеств их солей в организм не только повысит активность антиоксидантов, но и вызовет массу негативных изменений, в том числе массовую гибель клеток мозга. По этой причине химикам пока не удалось найти идеальную замену для витамина С и прочих уже известных антиоксидантов.

Иванович-Бурмазович и ее команда справились с этой задачей, найдя замену токсичному марганцу. Экспериментируя с аналогами хинона, одного из главных компонентов чая, ученые обнаружили, что его роль может играть цинк, заставляющий его молекулы объединяться в структуры, похожие на «антиоксидантные» ферменты митохондрий.

Подобный прием, как показали эти опыты, повысил активность «чайных» антиоксидантов на несколько порядков, сделав их сопоставимыми по силе действия с аскорбиновой кислотой.

Для этого, по словам химиков, нужно относительно небольшое количество цинка, которое будет безопасным для клеток человека или других живых существ.

Все это, как считает Иванович-Бурмазович, говорит о том, что продукты, содержащие подобные вещества, можно будет сделать еще более полезными для здоровья, добавив в них соединения этого металла.

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