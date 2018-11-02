'Real Super Mario' who inspired video game character dies aged 84https://t.co/wMVoaQDmQQ pic.twitter.com/KsQ0VEiJyV— Daily Mirror (@DailyMirror) 2 ноября 2018 г.
Mirror: в США умер прототип героя видеоигры Super Mario
Марио Сегале было 84 года.
Марио Сегале было 84 года.
ТАСС, 2 ноября. Марио Сегале, в честь которого был назван персонаж игры японской корпорации Nintendo Super Mario, умер в возрасте 84 лет в штате Вашингтон. Об этом в пятницу сообщает газета Daily Mirror.
По ее данным, Сегале умер еще 27 октября в окружении семьи и близких друзей, однако известно об этом стало только сейчас. У Марио Сегале осталось четверо детей и девять внуков.
Как отмечает газета, Nintendo назвала персонажа серии игр в честь застройщика итальянского происхождения из США Марио Сегале, у которого компания в 1980-х годах арендовала офис. При жизни Сегале не возражал против использования своего имени в названии.
1 февраля японская корпорация Nintendo объявила, что снимет анимационный фильм по мотивам своей самой известной видеоигры Super Mario Brothers. Марио продолжает пользоваться популярностью в Японии — в 2017 году вышло сразу три разные игры франшизы. В 2016 году во время передачи олимпийского флага от