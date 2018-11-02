Mirror: в США умер прототип героя видеоигры Super Mario

ТАСС, 2 ноября. Марио Сегале, в честь которого был назван персонаж игры японской корпорации Nintendo Super Mario, умер в возрасте 84 лет в штате Вашингтон. Об этом в пятницу сообщает газета Daily Mirror.

По ее данным, Сегале умер еще 27 октября в окружении семьи и близких друзей, однако известно об этом стало только сейчас. У Марио Сегале осталось четверо детей и девять внуков.

Как отмечает газета, Nintendo назвала персонажа серии игр в честь застройщика итальянского происхождения из США Марио Сегале, у которого компания в 1980-х годах арендовала офис. При жизни Сегале не возражал против использования своего имени в названии.

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1 февраля японская корпорация Nintendo объявила, что снимет анимационный фильм по мотивам своей самой известной видеоигры Super Mario Brothers. Марио продолжает пользоваться популярностью в Японии — в 2017 году вышло сразу три разные игры франшизы. В 2016 году во время передачи олимпийского флага от Рио-де-Жанейро Токио и презентации предстоящих токийских Олимпийских игр 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ предстал перед публикой в костюме именно Супермарио.