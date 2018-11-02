Камчатские заключенные сняли мультфильм про лебедя-наркомана. В профилактических целях
Ролик занял первое место на конкурсе ФСИН по борьбе с наркозависимостью.
Ролик занял первое место на конкурсе ФСИН по борьбе с наркозависимостью.
Заключенные и психологи камчатской исправительной колонии № 5 сняли мультфильм, посвященный профилактике наркотической зависимости. Главный герой картины — лебедь, который находит наркотики, пробует их и постепенно становится зависимым. Работа заняла первое место на конкурсе ФСИН России как «лучший тематический фильм, [созданный] в целях информационного обеспечения работы, направленной на профилактику психологической зависимости у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, ранее употреблявших психоактивные вещества».
Как сообщается на сайте УФСИН России по Камчатскому краю, сейчас большинство из заключенных отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. При этом многие из них не только занимались сбытом, но и сами употребляли запрещенные вещества. Поэтому сотрудниками колонии регулярно проводится работа по борьбе с зависимостью.
Как рассказала психолог Юлия Хаблова, разработавшая эту программу, изначально задачи создать мультфильм не было:
Мы предложили осуждённым, работающим на телестудии, попробовать изобразить зависимость от наркотических средств, а также пагубность их влияния на жизнь и здоровье человека. Далее они сами предложили развить эту тему и, с учётом своих возможностей и нашей помощи, получилось такое видение проблемы. Надеюсь, что этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье.