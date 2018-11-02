Камчатские заключенные сняли мультфильм про лебедя-наркомана. В профилактических целях

Мы предложили осуждённым, работающим на телестудии, попробовать изобразить зависимость от наркотических средств, а также пагубность их влияния на жизнь и здоровье человека. Далее они сами предложили развить эту тему и, с учётом своих возможностей и нашей помощи, получилось такое видение проблемы. Надеюсь, что этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье.