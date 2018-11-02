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18:29 (мск), источник: Esquire

Камчатские заключенные сняли мультфильм про лебедя-наркомана. В профилактических целях

Ролик занял первое место на конкурсе ФСИН по борьбе с наркозависимостью.

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Заключенные и психологи камчатской исправительной колонии № 5 сняли мультфильм, посвященный профилактике наркотической зависимости. Главный герой картины — лебедь, который находит наркотики, пробует их и постепенно становится зависимым. Работа заняла первое место на конкурсе ФСИН России как «лучший тематический фильм, [созданный] в целях информационного обеспечения работы, направленной на профилактику психологической зависимости у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, ранее употреблявших психоактивные вещества».

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Как сообщается на сайте УФСИН России по Камчатскому краю, сейчас большинство из заключенных отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. При этом многие из них не только занимались сбытом, но и сами употребляли запрещенные вещества. Поэтому сотрудниками колонии регулярно проводится работа по борьбе с зависимостью. Арт-терапия — один из методов работы в этом направлении.

Как рассказала психолог Юлия Хаблова, разработавшая эту программу, изначально задачи создать мультфильм не было:

Мы предложили осуждённым, работающим на телестудии, попробовать изобразить зависимость от наркотических средств, а также пагубность их влияния на жизнь и здоровье человека. Далее они сами предложили развить эту тему и, с учётом своих возможностей и нашей помощи, получилось такое видение проблемы. Надеюсь, что этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье.
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