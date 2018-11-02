Экс-бойфренд украл у девушки банковскую карту, но его разоблачили ее подруги

Девушка по имени Энджел рассказала в Twitter настоящую детективную историю, непосредственным участником которой она стала некоторое время назад. В конце лета она начала встречаться с парнем по имени Майкл. За пару месяцев они сходили на несколько свиданий и ничто не предвещало беды. Но в один из вечеров Майкл, который представлялся успешным бизнесменом, не сказал, что потерял свой бумажник, попросив у Энджел ее кредитку, чтобы расплатиться за ужин и напитки.

Карту он вернул в тот же вечер, но вот деньги отдавать не торопился, как, впрочем, не горел желанием дальше продолжать отношения.

Уже на следующий вечер парень отправился на тусовку со своими друзьями, а через несколько дней заблокировал Энджел во всех соцсетях, поставив на аватарку счастливое фото с новой девушкой.

Пережив обман, Энджел решила забыть мерзавца, но спустя месяц увидела странные выписки со своего банковского счета: покупку цветов, оплату штрафов, покупку лайков в соцсетях и билеты из Лондона в Париж и обратно. Всего около 1500 долларов. Энджел обратилась в банк и заблокировала карту, но ее подруги смогли распутать эту загадку.

Оказалось, бывший бойфренд каким-то образом завладел банковскими данными девушки и принялся бессовестно тратить ее деньги. Но именно покупка билетов подвела Майкла — оплачивая счет он оставил все свои реквизиты, включая полное имя, номер паспорта и детали авиарейса.

К счастью, эта информация появилась вовремя, и Энджел обратилась в полицию. Вместе с копами встречать Майкла в аэропорту отправились и верные подруги британки.

В тот же день Майкла арестовали, и он во всем признался. Парня обвинили в мошенничестве и назначил ему условный срок, штраф и исправительные работы.