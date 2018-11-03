Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины
Скотч все исправит: ремонтируем транспорт клейкой лентой
Страшные картинки из прошлого гинекологии
Бузова рассказала об истинных целях шоу «Замуж за Бузову»
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Бузова рассказала об истинных целях шоу «Замуж за Бузову»
Жена Кержакова стала телеведущей и взяла интервью у Собчак
Первый канал покажет матч между сборными Германии и России
Мануэль Нойер пропускает всё, что летит в створ. Что происходит?
Жена подозреваемого в изнасиловании в МВД Уфы сделала заявление
РФ запретила полет пассажирскому лайнеру Франции
13 человек погибли в автобусе из-за драки водителя с пассажиркой
Изнасилованная коллегами МВДшница была не одна
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
11Лучшие фото звезд
00:22 (мск), источник: РИА Новости

В УПЦ упрекнули иерарха Константинопольского патриархата в необразованности

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент прокомментировал для телеканала RT заявление представителя Константинопольского патриархата о прекращении существования УПЦ МП.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее архиепископ Иов заявил, что решение о предоставлении неканоническим церковным структурам на Украине автокефалии де-факто привело к упразднению УПЦ МП. Он также допустил пересмотр статуса Русской православной церкви, если Константинопольский патриархат сочтет это необходимым. В РПЦ заявили, что готовы «помочь собрату с лечением», и объяснили высказывания личной злобой в отношении Русской церкви.

По мнению архиепископа Климента, подобные заявления Иова свидетельствуют о его необразованности.

В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой. И те, кто называют себя первыми, у бога считаются последними. Поэтому <…> владыка Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом.
архиепископ Климент

Он подчеркнул, что такие «прописные истины» знают даже маленькие дети, посещающие воскресные школы.

Архиепископ также напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата не подчиняется Константинополю, а его решение об отмене указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не имеет значения.

Читайте также
Раскол в Церкви разъединяет паству и святыни

«Как можно отменять документы 300-летней давности? <…> Это же просто абсурдное заявление», — заявил он, отметив, что Киевская митрополия того времени не соответствует нынешним границам УПЦ.

Православный раскол

В середине октября Константинопольский патриархат пообещал предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. Синод РПЦ назвал эти действия расколом и разорвал евхаристическое общение с Константинополем.

В Киеве рассчитывают получить томос об автокефалии до конца года. Его можно вручить получить только предстоятелю «объединенной» церкви, которого выберут на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ в нем участвовать отказалась.

Справка
Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

Следите за развитием темы«Крупнейший раскол церкви за 1000 лет»
 'Предел цинизма': в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России
Умер народный артист России Владимир Тютюнник
Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ
Лайнер Air France развернули перед российской границей
Секс с неандертальцами заразил людей вирусами папилломы
Банда воров, акробатов и силачей похитила 10 миллионов долларов
Российский эксперт по ЧВК арестован из-за подозрения в госизмене
У берегов Японии бесследно исчез остров
Спорт
Фигуристка Загитова лидирует на этапе Гран-при в Финляндии Этап Гран-при в Финляндии завершится в воскресенье
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Раскрыта тайна строительства пирамид
Горячие темы на «Детях»
Кутюрные коллекции осень-зима 2018 443
Самые нелепые кражи 303
Внешность мужчины 252
"Угадайка" по поэтическому конкурсу № 8 249
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь