В УПЦ упрекнули иерарха Константинопольского патриархата в необразованности

Источник: РИА "Новости"

Ранее архиепископ Иов заявил, что решение о предоставлении неканоническим церковным структурам на Украине автокефалии де-факто привело к упразднению УПЦ МП. Он также допустил пересмотр статуса Русской православной церкви, если Константинопольский патриархат сочтет это необходимым. В РПЦ заявили, что готовы «помочь собрату с лечением», и объяснили высказывания личной злобой в отношении Русской церкви.

По мнению архиепископа Климента, подобные заявления Иова свидетельствуют о его необразованности.

В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой. И те, кто называют себя первыми, у бога считаются последними. Поэтому <…> владыка Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом. архиепископ Климент

Он подчеркнул, что такие «прописные истины» знают даже маленькие дети, посещающие воскресные школы.

Архиепископ также напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата не подчиняется Константинополю, а его решение об отмене указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не имеет значения.

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«Как можно отменять документы 300-летней давности? <…> Это же просто абсурдное заявление», — заявил он, отметив, что Киевская митрополия того времени не соответствует нынешним границам УПЦ.

Православный раскол

В середине октября Константинопольский патриархат пообещал предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. Синод РПЦ назвал эти действия расколом и разорвал евхаристическое общение с Константинополем.

В Киеве рассчитывают получить томос об автокефалии до конца года. Его можно вручить получить только предстоятелю «объединенной» церкви, которого выберут на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ в нем участвовать отказалась.