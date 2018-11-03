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01:09 (мск), источник: ТАСС

Алека Болдуина задержали после драки в Нью-Йорке

ТАСС, 2 ноября — Инцидент произошел на парковке в Манхэттене.

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Источник: AP 2018

Актер Алек Болдуин задержан после драки, произошедшей в нью-йоркском районе Манхэттен в США. Об этом в пятницу сообщает телекомпания NBC со ссылкой на официального представителя Департамента полиции Нью-Йорка.

По ее данным, инцидент произошел на парковке. Информации о втором участнике инцидента и причинах происшествия пока не поступало.

Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопрос журналистов о задержании Болдуина, глава Белого дома пожелал актеру удачи.

Болдуин исполнил более 80 ролей в кино, активно снимается на телевидении. Наиболее известные из его работ — комедия «Привычка жениться» (1991), фантастический боевик «Тень» (1994) и военная драма «Перл-Харбор» (2001). В последние годы Болдуин обрел новую популярность благодаря пародированию президента США Дональда Трампа в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live, SNL) на телеканале NBC. Актер является обладателем премий «Золотой глобус» и Emmy.

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