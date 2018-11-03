Алека Болдуина задержали после драки в Нью-Йорке

Источник: AP 2018

Актер Алек Болдуин задержан после драки, произошедшей в нью-йоркском районе Манхэттен в США. Об этом в пятницу сообщает телекомпания NBC со ссылкой на официального представителя Департамента полиции Нью-Йорка.

По ее данным, инцидент произошел на парковке. Информации о втором участнике инцидента и причинах происшествия пока не поступало.

Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопрос журналистов о задержании Болдуина, глава Белого дома пожелал актеру удачи.