На Украине священник на джипе сбил десять надгробий
КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Священник на джипе повредил десять надгробий на одном из кладбищ в Харькове, передает УНН со ссылкой на полицию.
КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Священник на джипе повредил десять надгробий на одном из кладбищ в Харькове, передает УНН со ссылкой на полицию.
На опубликованном в соцсетях видео, предположительно, священник на джипе едет по кладбищу и сносит могильные плиты, потом выходит и разводит руками.
«Информация подтверждается. Это произошло сегодня. Этим событием занимаются следователи», — цитирует агентство слова представителя полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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