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09:18 (мск), источник: РИА Новости

На Украине священник на джипе сбил десять надгробий

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Священник на джипе повредил десять надгробий на одном из кладбищ в Харькове, передает УНН со ссылкой на полицию.

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На опубликованном в соцсетях видео, предположительно, священник на джипе едет по кладбищу и сносит могильные плиты, потом выходит и разводит руками.

«Информация подтверждается. Это произошло сегодня. Этим событием занимаются следователи», — цитирует агентство слова представителя полиции.

Полиция Харьковской области сообщила, что «автомобиль Toyota по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил десять памятников». Кто был за рулем, полиция не уточняет.

Возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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