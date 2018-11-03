На Украине священник на джипе сбил десять надгробий

На опубликованном в соцсетях видео, предположительно, священник на джипе едет по кладбищу и сносит могильные плиты, потом выходит и разводит руками.

«Информация подтверждается. Это произошло сегодня. Этим событием занимаются следователи», — цитирует агентство слова представителя полиции.

Полиция Харьковской области сообщила, что «автомобиль Toyota по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил десять памятников». Кто был за рулем, полиция не уточняет.