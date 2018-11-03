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07:25 (мск), источник: РИА Новости

Трамп признал, что первой леди «не так уж легко» в браке с ним

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье «не так уж легко» быть с ним в браке.

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Источник: РИА Новости

«Она замечательная, замечательная первая леди. Вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко — быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко», — заявил президент США, выступая перед сторонниками в штате Западная Виргиния.

Произнося свою речь, Трамп не раз допускал редкую для него самокритику. Например, он рассказал сторонникам, как в ходе визита во Вьетнам услышал от местного руководства, что в Западной Виргинии производят наилучший уголь, и признался, что он на тот момент плохо понимал, о чем идет речь.

«Человек вроде меня, с Пятой авеню (в Нью-Йорке — ред.), что я, черт возьми, могу в этом понимать?» — сказал Трамп. Правда, он заверил избирателей, что будет отстаивать интересы горнодобывающей индустрии.

СМИ обвиняли Трампа в супружеских изменах и в непростых отношениях с женой, Белый дом эти обвинения отрицает.

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