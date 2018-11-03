Трамп признал, что первой леди «не так уж легко» в браке с ним
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье «не так уж легко» быть с ним в браке.
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье «не так уж легко» быть с ним в браке.
«Она замечательная, замечательная первая леди. Вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко — быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко», — заявил президент США, выступая перед сторонниками в штате Западная Виргиния.
Произнося свою речь, Трамп не раз допускал редкую для него самокритику. Например, он рассказал сторонникам, как в ходе визита во Вьетнам услышал от местного руководства, что в Западной Виргинии производят наилучший уголь, и признался, что он на тот момент плохо понимал, о чем идет речь.
СМИ обвиняли Трампа в супружеских изменах и в непростых отношениях с женой, Белый дом эти обвинения отрицает.
Читайте также: