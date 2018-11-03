От действий Вайнштейна могли пострадать до тысячи женщин, заявила адвокат

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«Я думаю, мы говорим о сотнях (женщин), я думаю, это может быть близко к тысяче», — заявила Феган в интервью телеканалу.

Она отметила, что на данный момент известно о минимум 150 женщинах, которые публично обвинили продюсера. По ее мнению, реальное число переживших домогательства может быть гораздо больше, поскольку ранее экс-сотрудники компании Вайнштейна заявляли, что «инциденты с женщинами» случались с продюсером несколько раз в неделю.

Если вы смотрите на то, как долго это продолжалось, то мы разговаривали с женщинами, которые начинали с ним в 1979 году в (кинокомпании) Miramax Films, с женщинами в 80-ых. Элизабет Феган адвокат

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.