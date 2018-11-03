Итальянские бабушки заставили мир следить за лепкой макарон
Кулинарные традиции деревенской Италии заворожили пользователей соцсетей.
Кулинарные традиции деревенской Италии заворожили пользователей соцсетей.
Вечно можно смотреть на огонь, воду и то, как итальянские бабушки лепят макароны. По крайней мере, так считают администраторы популярной страницы в соцсети, посвященной деревенским традициям изготовления пасты.
Похоже, многие читатели согласны с таким утверждением. У страницы уже более 53 тысяч подписчиков со всего мира. Это больше, чем у многих модных блогеров Италии, отмечают комментаторы.
Создатели страницы посещают разные регионы Италии и снимают фото и видео процесса лепки деревенской пасты. При этом имеются в виду не только привычные макаронные изделия, но и листы для лазаньи, тесто для пиццы или равиоли.
Историки утверждают, что в Европе первыми готовить макароны стали древние этруски. Римляне тоже знали блюда из лапши и нечто похожее на лазанью — фарш из мяса или рыбы, переложенный листами теста.
Маленькие итальянские макароны с начинкой появились в 13 веке. Долгое время они оставались дорогим, изысканным угощением, ведь необходимые для пасты твердые сорта пшеницы нужно было импортировать из Сицилии и Апульи. Только в 17−18 веке паста становится привычной, ежедневной едой итальянцев.
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